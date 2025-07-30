Türkiye'de 2026 sonuna kadar 7 yeni AVM açılacak

Türkiye'deki AVM'ler, günümüzde sadece alışveriş yapılan yerler olmaktan çıktı ve daha kapsamlı yaşam alanlarına dönüştü.

Türkiye genelinde yaklaşık 450 AVM bulunuyor.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı, 2025'te toplam brüt kiralanabilir alanı yaklaşık 42 bin metrekare olan 2 AVM, 2026'da ise toplam brüt kiralanabilir alanı yaklaşık 212 bin metrekare olan 5 AVM açılmasının planlandığını belirterek, "Bu AVM'lerin yer alacağı şehirler İstanbul, Ankara, Muğla, Elazığ ve Düzce." dedi.

"AVM'LER SOSYAL YAŞAMIN DA MERKEZİ"

Tüketici beklentilerinin sosyal deneyim, konfor ve kaliteli vakit geçirme üzerine kurulu olduğuna dikkati çeken Şapkacı, "Bu dönüşüme paralel olarak AVM'ler, yeme-içme alanları, çocuk oyun alanları, sanat ve kültür etkinlikleri, spor stüdyoları gibi farklı fonksiyonlarla zenginleşiyor. Bugün AVM'ler sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal yaşamın da merkezi konumunda." diye konuştu.

METREKARE VERİMLİLİĞİ YÜZDE 29,5 ARTTI

Nuri Şapkacı, 2024'te Türkiye'deki AVM'lerin yaklaşık 55 milyar dolarlık büyük bir ciroya imza attığını anımsatarak, 2025'in ilk 6 ayına kümülatif bakıldığında AVM metrekare verimliliğinin geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yaklaşık yüzde 29,5 arttığını bildirdi.

Şapkacı, haziranda ise metrekare verimliliğinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,3 artışla enflasyonun altında performans gösterdiğini aktararak, "Geçmiş yıla kıyasla haziranda metrekare verimliliğindeki ve müşteri girişlerindeki düşüş temel olarak sektörün 2024'te Haziran ayını çok güçlü şekilde geçirmiş olmasından, yani baz etkisinden kaynaklanıyor." dedi.

YILIN İLK 6 AYINDA HİPERMARKET VE GİYİM ÖNE ÇIKIYOR

Ocak-haziran döneminde kategori bazında, yüzde 34,8 ile hipermarket, yüzde 34,2 ile giyim, yüzde 33,1 ile yiyecek-içecek ve yüzde 30 ile teknoloji branşlarının, 2024'ün aynı dönemine kıyasla enflasyona yaklaşan performans gösterdiğini kaydeden Şapkacı, ayakkabı branşının ise yüzde 13,5 ile enflasyonun altında kaldığını aktardı.

ZİYARETÇİ SAYISINDA ÖNE ÇIKAN ESKİŞEHİR

Nuri Şapkacı, bu dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir dışında ziyaretçi sayısı ve ciro açısından dikkati çeken illerden bahsederek, "Yılın ilk yarısında öne çıkan şehirler ziyaretçi sayısı açısından Eskişehir, ciro açısından Trabzon." dedi.