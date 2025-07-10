Türkiye'de bir ilk: Roket ve füzeler için Çorum'da yakıt fabrikası planı

Türkiye'nin savunma sanayii üretimi alanında başlattığı hamleyi reel sektör kuruluşları da destekliyor.

Bunlardan birisi de Çorum'da daha önce barut fabrikası kuran, şimdi de roket ve füzeler için sıvı ve katı yakıt fabrikası kurmayı planlayan Ahlatcı Holding oldu.

FABRİKA İÇİN YER TALEBİNDE BULUNULDU

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Metal Rafinerisinde düzenlediği basın toplantısında, Çorum'a kurmayı planladıkları sıvı ve katı yakıt tesisi için resmi olarak yer talebinde bulunduklarını söyledi.

YATIRIM BEDELİ 2,3 MİLYAR DOLAR

Yatırım bedeli 2,3 milyar dolar olacak tesisin stratejik yatırım olduğuna dikkati çeken Ahlatcı, "Çorum'un evladı olarak bu tesisi Çorum’a kazandırmak istiyoruz. Samsun yolunda yeni oluşturulan 2. OSB'den yer talep başvurumuzu resmen yaptık." dedi.

"SUNGURLU’YA BARUT FABRİKASI YAPTIK"

Ahlatcı, "Bilindiği gibi Sungurlu’ya barut fabrikası yaptık. Barut fabrikası, 1 milyon 624 bin metrekare alanda 1,2 milyar dolara mal oldu. Şimdi de füze ve roket yakıtı için tesis yapılması için kolları sıvadık. Eski Çorum Valisi Zülkif Dağlı’ya bu bölgeye stratejik tesisler yapılması teklifimizi iletmiştik.

1.600 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Yer talebimizle ilgili dilekçemizi Sayın Valimiz Ali Çalgan’a ilettik. 1.975 dekarlık alanda 1.600 kişinin istihdam edileceği füze ve roketlerin sıvı ve katı yakıtlarının üretileceği tesis planlıyoruz." diye konuştu.

"ÇORUM, SAVUNMA SANAYİİNDE MERKEZ OLMALI"

Çorum'a stratejik bir yatırım gelmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayan Ahlatcı, "Herkesin yaptığı değil, kimsenin yapamadığının Çorum'da yapılmasını istiyoruz. Çorum, savunma sanayiinde merkez olmalıdır. Biz Çorum’u ve Çorumluyu seviyoruz. 81 il ile ticaret yapıyoruz ancak Çorum her şeyin en güzeline layık." diye konuştu.