Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , 2024 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.

Bu haber bülteninde yer alan hayvan sayısı, arıcılık, ipek böcekçiliği ve kümes hayvancılığı verilerinin toplanması, işlenmesi ve yayına hazır hale getirilmesinden Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB); yayımlanmasından Türkiye İstatistik Kurumu sorumludur.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 2,4 ARTTI

Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarak 16 milyon 824 bin baş, manda sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 0,2 artarak 162 bin 51 baş oldu.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 4,8 YÜKSELDİ

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,8 oranında artarak 44 milyon 81 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,0 oranında artarak 10 milyon 822 bin baş oldu.

YAŞ İPEK KOZASI ÜRETİMİ ARTTI, BAL ÜRETİMİ AZALDI

Bal üretimi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,9 azalarak 95 bin 492 ton oldu. Yaş ipek kozası üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,6 oranında artarak 85 ton olarak gerçekleşti.