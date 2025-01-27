Türkiye'de döviz cinsi varlıklara rekor ilgi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin yurt dışı piyasalarda alım satımını yaptıkları menkul kıymetleri kapsayan portföy yatırımları altında bulunan net varlık edinimi kasım sonu itibariyle 12 aylık olarak 20,8 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi.

Aylık bazda bakıldığında ivmenin özellikle temmuz ayıyla yükselişe geçtiği görüldü.

Türkiye'de mevduat dolarizasyonunda gerileme ivmesi öne çıkarken, yurt içinde tasarruf sahiplerinin döviz cinsi varlıklara yönelik ilgisi ise tarihi zirve seviyelere yükseldi.

12 AYLIK 20,8 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası'nın (TCMB) ödeme dengesi veri setinde yer alan ilgili veriye göre yurt içi yerleşiklerin döviz cinsi menkul kıymetleri kasım ayı sonu itibariyle 12 aylık olarak 20,8 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi.

Aylık bazda bakıldığında ivmenin özellikle Temmuz ayıyla yükselişe geçtiği görüldü.