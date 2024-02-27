Türkiye'de en fazla çeltik ve ayçiçeği Edirne'de üretildi TÜİK verilerinden hangi ürünün en fazla nerede yetiştirildiği belli oldu. Bu illerin arasında Edirne, 2023'te en çok çeltik ve ayçiçeğinin üretildiği kent olarak kayıtlara geçti.

AA

Çeltik ve ayçiçeği üretimi Türkiye ve dünya gıda zinciri için çok önemli.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne, geçen yıl en çok çeltik ve ayçiçeğinin üretildiği kent oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Edirne'de geçen yıl 445 bin 527 dekarlık alanda 367 bin 352 ton çeltik üretildi.

Türkiye'deki üretimin yüzde 41'ini tek başına karşılıyor

Türkiye'deki üretimin yüzde 41'ini tek başına karşılayan Edirne bu rakamla birinci sırada yer aldı.

Yağlık ayçiçeği üretiminde de liderliğe yükselen Edirne'de, 2023 yılında 1 milyon 294 bin 200 dekarlık alandan 257 bin 651 ton ayçiçeği rekoltesi elde edildi.

Ayçiçeği üretiminin yüzde 13'ü Edirne'den

Bu verilere göre ülkedeki ayçiçeği üretiminin yüzde 13'ü Edirne'de gerçekleşmiş oldu.

Kent, yüzde 14'lük payıyla kanola üretiminde üçüncü, buğdayda ise yüzde 4'lük payıyla dördüncü sırada yer aldı.

"Buğday üretiminde 4. sıradayız"

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yaptığı açıklamada, kentin Türkiye'nin bitkisel üretiminde söz sahibi olmaya devam ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Çeltikten sonra ayçiçeği üretiminde de birinci olduk. Buğday üretiminde ise yedinci sıradan dördüncü sıraya yükseldik. Bu başarıda emeği geçen ve katkı sağlayan tüm çiftçilerimize, tarım sektörü paydaşlarımıza teşekkür ediyor, bereketli ve hayırlı üretim sezonu geçirmelerini diliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)