Türkiye'de gelen kruvaziyer yolcu sayısı 12 yılın zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye kruvaziyer turizminde önemli merkezlerden biri olmaya devam ediyor.

Türkiye'ye koronavirüs salgının ardından kruvaziyer gemilerle gelen yolcu sayısı arttı.

2025 Ocak-Eylül dönemindeki 9 aylık süreçte 1 milyon 710 bin 454 ile son 12 yılın en yüksek değerine ulaştı.

LİMANLARA 1.075 GEMİ YANAŞTI

Ülke limanlarına Ocak-Eylül 2024 döneminde 917 kruvaziyer gemi yanaşırken, bu yılın aynı döneminde söz konusu sayı 1.075'e ulaştı.

GEMİLERDEN 1 MİLYON 710 BİN 454 TURİST İNDİ

Kruvaziyer turizmiyle ülkeye gelen yolcu sayısı da geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyon 470 bin 431 olarak hesaplanmıştı. Yolcu sayısı, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1 milyon 710 bin 454'e ulaştı.

EN ÇOK YOLCU VE GEMİ KUŞADASI'NA GELDİ

Bu yılın ocak-eylül döneminde en fazla kruvaziyer gemi ve yolcusu Kuşadası'na geldi. Liman, yılın 9 ayında 493 gemi ve 825 bin 647 yolcuya ev sahipliği yaptı.

Kuşadası'nın ardından en çok kruvaziyer yolcu İstanbul'da ağırlandı. İstanbul'a bu dönemde 207 gemiyle 495 bin 186 yolcu geldi.

Ülkenin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a 117 bin 985 kruvaziyer turisti taşıyan 96 gemi yanaştı. Bu limanı 60 gemiyle Çeşme, 31 gemiyle İzmir ve 30 gemiyle Marmaris izledi. Söz konusu bölgeleri sırayla 45 bin 863, 56 bin 359 ve 45 bin 364 kruvaziyer yolcu ziyaret etti.