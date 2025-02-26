Türkiye'nin günlük doğalgaz tüketiminde yeni rekor kırıldı

AA
Hava sıcaklıklarının düşmesi daha fazla doğalgaz tüketimini tetikledi.
24 Şubat 2025 tarihinde 333,7 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle Türkiye rekoru kırıldı.
BİR GÜNDE 333,7 MİLYON METREKÜP DOĞALGAZ KULLANILDI
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, "BOTAŞ'tan bir rekor daha. 24 Şubat 2025 tarihinde 333,7 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle Türkiye rekoru kırıldı." ifadelerine yer verildi.
BİR ÖNCEKİ REKOR 7 ŞUBAT'TAYDI
Daha önce, 7 Şubat'ta günlük 300 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle rekor kırılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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