Türkiye’de online alışveriş 5 trilyon TL’nin üzerine koşuyor: 2026’da 100 milyar dolar eşiği aşılacak

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte e-ticaret sektörü, tüketici alışkanlıklarını kökten değiştiren en dinamik alanlardan biri hâline geldi.

Özellikle internet ve mobil kullanımın artmasıyla her geçen gün daha fazla kullanıcı çevrim içi alışverişi tercih ederken sektör, hem yerel hem de küresel ölçekte büyümesini sürdürüyor.

2025 yılının sonlarına yaklaşırken sektörün Türkiye’deki büyümesi ve hedefleri hakkında Ensonhaber’e açıklama yapan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, gelinen noktayı anlattı.

Sektörün, özellikle 2024 yılında yakaladığı yüzde 61,7’lik büyüme ve son beş yıldaki yıllık bileşik büyümenin yüzde 85’in üzerine çıkmasıyla çok güçlü bir ivme kazandığına işaret eden Çevikoğlu, şunları söyledi:

Bu tablo, 2025 yılı için de yüksek bir büyüme beklentisine işaret ediyor. Rakamlara dökecek olursak, bu güçlü temelin üzerine koyarak 2025 yılında ülkemizin e-ticaret hacminin 5 trilyon liranın üzerine çıkmasını öngörüyoruz. Hızlı ticaretin ana akım hâline gelmesi ve mobil ticaretin yaygınlaşması gibi yapısal unsurlar, bu hacmi destekleyen en önemli güçlerimiz olacak.

2026’DA 100 MİLYAR DOLAR EŞİĞİ AŞILACAK

2024 ve 2025 performansının, 2026 yılı için de son derece sağlam bir zemin oluşturduğunu dile getiren Çevikoğlu, şöyle devam etti:

Halihazırda yaklaşık 90 milyar dolar seviyesinde bir e-ticaret hacmimiz var. Önümüzdeki dönemi kapsayan projeksiyonlarımızda, bu hacmin 100 milyar dolar eşiğini aşmasını bekliyoruz. Özellikle 2026’nın ana başlıklarından biri olacak yapay zekâ destekli ticaret ve omnichannel dönüşümle birlikte pazarın sürdürülebilir gelişimini devam ettireceğine inanıyoruz.

E-İHRACAT, SEKTÖRÜN AYRILMAZ PARÇASI HÂLİNE GELDİ

E-ihracatın önemine değinen Çevikoğlu, artık sektör için e-ihracatın ayrılmaz bir parça hâline geldiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Mevcut tabloya baktığımızda, Ticaret Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda 2025 yılını 8 milyar dolarlık bir e-ihracat hacmiyle tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Gelecek vizyonumuz ise çok daha geniş bir ufka sahip.

Bakanlığımızın 2028 yılı projeksiyonunda, e-ihracatın toplam ihracat içindeki payının yüzde 10’a yükselerek yaklaşık 37,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Biz de özel sektör olarak önümüzdeki beş yıllık süreçte bu vizyona katkı sağlayarak 37–38 milyar dolar seviyelerine erişmeyi amaçlıyoruz.

‘Her Masaya Bir Türk Ürünü’ vizyonumuz, sektörümüzün küresel yolculuğundaki önemli bir motivasyon kaynağıdır.”