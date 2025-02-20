Türkiye'de 7 yılda 25 bin yeni market açılışı bekleniyor

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Toplam 265 market zincirini kapsayan "Perakende Raporu 2025" açıklandı.

Organize gıda perakendesi sektörü geçen yıl 3 bin 500'e yakın yeni market açılışıyla yüzde 7'ye yakın büyüme kaydederken; önümüzdeki 7 yıllık süreçte sektörde yaklaşık 25 bin yeni market açılışı daha bekleniyor.

Ortak alan tarafından hazırlanan ve 265 market zincirini kapsayan "Perakende Raporu 2025"e göre, organize gıda perakendeciliğinde 2024 başında 52 bin 259 olan toplam market sayısı yıl sonunda yüzde 6,65 artışla 55 bin 737'ye yükseldi.

Market sayısındaki artışın lokomotifi 2 bin 252 yeni şube açılışıyla indirim marketleri oldu.

Buna göre, 2024 başında 40 bin 530 olan toplam indirim marketi sayısı yüzde 5,55 artışla 42,782'ye yükseldi.

ULUSAL ÖLÇEKTEKİ MARKET ZİNCİRLERİ

Son bir yıl içinde ulusal ölçekteki market zincirlerinin toplam şube sayısı da %15 civarı artışla 1,088 oldu. Ulusal ölçekteki market zincirlerinin büyümesinde Migros ve Carrefoursa'nın süper–mini market konseptlerindeki yatırımları ile yaklaşık 550 mağazalık artış gösteren Tarım Kredi Market önemli rol oynadı.Rapora göre, en az 5 şubeye sahip 236 yerel market zincirinin geçen yıl gerçekleştirdiği toplam açılış ise 138 oldu.

SON 10 YILDA ZİNCİR MARKETLER 36 BİN 726 ŞUBE AÇTI

Rapora göre, 2014-2024 dönemini kapsayan son 10 yılda ise organize gıda perakendesi sektöründeki şube sayısı yüzde 193 artış kaydetti.

Buna göre, 2014 sonunda zincir marketlerin 19,011 adet olan şube sayısı 36,726 artışla 55,737'ye yükseldi.

Son 10 yılda indirim marketlerin sektördeki payı yüzde 68'den yüzde 77'ye çıkarken; indirim marketlerinin atağı karşısında yerel zincirlerin payı ise yüzde 18'den yüzde 8'e geriledi.

Ulusal ölçekte yaygın market zincirleri ise stratejilerini daha küçük satış alanına sahip esnek formatlara yöneltmelerinin avantajını görerek paylarını yüzde 14'ten yüzde 15'e yükseltmeyi başardı. Ulusal hiper ve süpermarket zincirlerinin payını artırmasında Tarım Kredi ve File gibi sektöre giren yeni oyuncuların da etkisi oldu.

YAKLAŞIK 25 BİN YENİ MARKET AÇILIŞI BEKLENİYOR

Orta vade olarak ele aldıkları önümüzdeki 7 yıllık süreçte market zincirlerinde yaklaşık 25 bin yeni açılış ve yüzde 44 büyüme öngördüklerini belirten Ortakalan Genel Yayın Yönetmeni Emre Durdu, 2031 yılına kadar ulusal market zincirlerinde yüzde 85, indirim marketlerinde yüzde 40, yerel market zincirlerinde ise yüzde 15 şube artışı beklendiğini söyledi.

ZİNCİR MARKET TANIMI

Rapora göre, en az 5 ve üzerinde şubeye sahip marketler "zincir market" olarak tanımlanıyor.

Mevcut durumda Türkiye'de 265 market zinciri bulunuyor.