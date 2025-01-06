Türkiye'de sadece lisanslı depolarda 9,5 milyon ton hububat var

AA

Lisanslı depoculuk, tarımın geleceğinde çok önemli bir yere sahip.

Anadolu Lisanslı Depocular Derneği (ALDER) Başkanı Mahmut Güzel, Türkiye'de lisanslı depolarda muhafaza edilen tarım ürünleri hakkında bilgi verdi.

Gıda arzında lisanslı depoculuğun önemine işaret eden Güzel, "Türkiye'de lisanslı depoculukta İç Anadolu Bölgesi öncü durumunda. Türkiye'de toplamda 12 milyon 100 bin ton kapasitede lisanslı depo var. Bunun 5,5 milyon ton kapasitesi İç Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor." diye konuştu.

KONYA İLK SIRADA

Güzel, Konya'nın 2,3 milyon ton kapasiteyle ülkede birinci sırada yer aldığını belirterek, bu depolarda 800 bin ton buğday, 700 bin ton civarında arpa, 700 bin ton civarında da mısırın depolandığını dile getirdi.

"HUBUBATLA BİRLİKTE DİĞER ÜRÜNLER DE STOKLANIYOR"

Depolarda hububatın yanı sıra diğer tarımsal ürünlerin de stoklandığını vurgulayan Güzel, "Gaziantep'te fıstık, Giresun bölgesinde fındık, Şanlıurfa'da pamuk koyuyoruz. Yani yavaş yavaş depoculuğu da bütün tarım ürünleriyle genişletmeye başladık." dedi.

"LİSANSLI DEPOLARIN DIŞINDA, ÇİFTÇİ VE TMO DEPOLARI DA VAR"

Güzel, Türkiye'de bu depolardaki ürün miktarına ilişkin şöyle konuştu:

Lisanslı depolarda 6 milyon ton civarında buğday, 2 milyon ton arpa ve 1,5 milyon ton civarında da mısır mevcut. Lisanslı depolarımızda toplamda 9,5 milyon ton ürün var. Bunun haricinde çiftçinin, esnafın ve TMO'nun kendi depolarında depolanan ürünler de var. Lisanslı depoculuğu tarımın geleceği olarak görüyoruz.

"ARTIK LİSANSLI DEPOCULUK TARIMLA BAĞDAŞMIŞ DURUMDA"