Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Dış ticarete katkı sağlayan Türkiye’nin serbest bölgeleri büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Serbest bölgeler 99 bin kişiye istihdam sağlıyor, 2 bin 100 kullanıcı firmaya ev sahipliği yapıyor, ihracatın yaklaşık yüzde 5’ini tek başına gerçekleştiriyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin üretim ve ihracat üsleri serbest bölgelerin ihracatı yıllık bazda 13 milyar dolara ulaştığını ve bu ihracatın içerisindeki ileri teknoloji sınıfına giren ürünlerin payının yüzde10 olduğu açıkladı.

"SERBEST BÖLGELERİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandığı mesajında şu ifadeleri kullandı: