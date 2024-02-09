Türkiye'deki çalışan ve emeklilerin talepleri: Madde madde sıraladık... Çalışma hayatında olanlar işçi, esnaf, memur statüsünde çalışırken, bir kısmı iş arıyor ve bazıları da çalışma hayatını bitirerek emekli oldu. Bu kesimlerin sayısını, aldıkları ücretler ve taleplerini son açıklamalara göre aktardık.

Özel Haber

Türkiye'deki çalışma hayatındaki tüm birimlere ait mevcut durumu ve taleplerini araştırarak gözler önüne serdik.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, Türkiye nüfusu 2023'te 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

Türkiye'de yaşayan 85,3 milyon kişinin kaçının çalıştığı, kaçının emekli ve kaçının işsiz olduğuna bakıldığında şu rakamlar ortaya çıkıyor:

Çalışan sayısı

Türkiye'de son açıklanan Kasım 2023 verilerine göre 31 milyon 611 bin kişi çalışıyor.

Çalışanların yüzde 65,4'ü erkek ve yüzde 31,3'ü ise kadın oldu.

Çalışanların içinde asgari ücretle çalışanların sayısı ise 7 milyon kişi olarak kayıtlara geçti.

İşsiz sayısı

İşsiz olduğunu beyan etmiş ve kayıtlara geçmiş 3 milyon 116 bin kişi bulunuyor.

Emekli sayısı

15 milyon 851 bin emekli var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) son araştırmasına göre emeklilerin çoğu, büyük şehirlerde yaşıyor. En fazla emekli ise İstanbul'da.

Bir emekliye düşen çalışan sayısı Eylül 2023 verilerine göre 1,71’e indi.

Memur sayısı

Türkiye'de 5 milyondan fazla memur çalışıyor.

Bağ-Kur'lu sayısı

Türkiye nüfusunun bir bölümü çalışan, bir bölümü iş ararken bir bölümü de vergi kaydı yaparak kendi işletmesini çalıştıran Bağ-Kur'lulardan oluşuyor.

4B aktif Bağ-Kur'lu kişi sayısı Ağustos 2023'de 3 milyon 105 bin 326 kişi olarak açıklandı.

Türkiye'de ayrıca 1 milyon 143 bin 344 kurumlar vergisi mükellefi bulunuyor.

Dünyada durum nasıl?

Türkiye'de 16 milyona yakın emekli bulunurken, bu emekli sayısı aralarında Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, İsrail, Ürdün ve Libya'nın olduğu birçok ülkenin nüfusundan fazla.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2023'te ülkelerindeki nüfusun 84,7 milyonla ulaştığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınladığı raporlara göre ise Almanya’da emekli sayısı ise 17,6 milyona ulaşmış durumda.

Türkiye'de ödenen maaşlar

2024 yılı için alınan ve açıklanan kararlar doğrultusunda ilk 6 ay için en düşük memur maaşı 32 bin 861 lira oldu.

En düşük memur emekli maaşı 14 bin 741 lira oldu.

Asgari ücret, 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri en az 10 bin lira aylık alıyor.

Çalışan kesimin beklentileri neler?

Emekliler

Emekliler, maaşlarına seyyanen zam, en düşük emekli aylığının 10 bin liradan daha fazla olması ve daha fazla bayram ikramiyesi verilmesini bekliyor.

Bağ-Kur'lular

SSK’da kadınlar 7 bin 200 gün prim ödeyerek 20 yılda ve 58 yaşında, erkekler de 9 bin gün prim ödeyerek 25 yılda ve 60 yaşında emekli oluyor. Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

Bağ-Kur'lular, SSK'larla aynı şartlarda yani şu an olduğundan 5 yıl daha erken emekli olmak istiyor. Bu konuda çalışmalar başlatılmış durumda.

Asgari ücretliler

Asgari ücretliler, maaşlarına enflasyon koşullarına göre yılda iki kez zam yapılmasını talep ediyor.