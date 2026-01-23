Türkiye'deki sigara maliyetleri hesaplanandan çok! Paket fiyatı 300 TL olmalı

- Türkiye'deki sigara maliyetlerinin hesaplanandan çok daha fazla olduğu ve düşük fiyatların sigara bırakmayı teşvik etmediği belirtildi.
- Sigara kullanımının Türkiye ekonomisine yıllık 24 milyar dolarlık büyük bir maliyeti olduğu ve dolaylı maliyetlerle bu rakamın daha da artabileceği ifade edildi.
- Yetkililer, sigara fiyatlarının artırılmasıyla tüketimin azalabileceğini ve bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın etkili bir rol oynayabileceğini vurguladı.
Sigaranın Türkiye'ye maliyeti hesaplanıyor.
Türkiye'deki sigara maliyetlerinin hesaplanandan çok fazla olduğunu belirten yetkililer, paket fiyatlarının düşük olmasının sigara bırakmakta yeteri kadar özendirici olmadığı savundu.
YEŞİLAY'A GÖRE MALİYET 24 MİLYAR DOLAR
Türkiye’de sigara bağımlılığının ekonomiye etkilerini değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, Yeşilay’ın yaptığı çalışmaya göre sigaranın ekonomiye yıllık maliyetinin 24 milyar dolar olduğunu söyledi.
"MAALİYET DAHA YUKARI ÇIKABİLİR"
Türkiye Gazetesi’nden Cemal Ekre Kurt’un özel haberine göre; Ergüder, Yeşilay’ın açıkladığı rakamın dolaylı maliyetler, işsizlik maliyetleri, hastalık maliyetleri eklenince daha yukarı çıkabileceğini aktardı.
SİGARANIN MALİYETİNDE HESAPLANAMAYAN GİDERLER
Bu hesabı derinlemesine çalıştıklarını belirten Ergüder, sigaranın maliyetini değerlendirirken “Sigaraya bağlı hastalıklara ne kadar para ödemişiz? Yurt dışından ne kadar ilaç getirmişiz? Bunları hesaplayamıyoruz.” ifadelerini kullandı.
SİGARAYLA MÜCADELEDE ETKİN MÜCADELE MALİYE'DEN
Ergüder, Türkiye’de sigarayla mücadelede en etkili merciinin Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğunu ifade etti. Maliye Bakanlığı'nın 2008-2012 yılları arasında sigara fiyatlarını çok arttırarak hem tüketimi azalttığını hem de gelirlerini arttırdığını belirtti.
EN UCUZ SİGARA TÜRKİYE’DE
Ergüder, açıklamasında sigara fiyatlarının yüzde 10 artışında tüketimin yüzde 8 azaldığını belirterek şöyle konuştu:
Bu dönemde ülkede tütün kullanımında yüzde 14’lük bir azalma oldu. Ama 2013 yılından sonra Türkiye’de sigara fiyatlarına satın alma gücüne göre zam yapılmadı. Şu anda OECD ülkeleri ve Avrupa’da en ucuz sigara Türkiye’de satılıyor. Bundan dolayı Türkiye’de ne yazık ki sigara içme oranlarını düşüremiyoruz.
"TÜRKİYE'DE PAKET FİYATI 300 TL OLMALI”
İngiltere’de bir paket sigaranın 15 sterlin (yaklaşık 874 lira), bir pidenin ise 7 sterlin (407 lira) olduğunu belirten Ergüder, fiyatlarda Türkiye’de durumun tam tersi olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:
Bir pide parasına 3 paket sigara alınıyor. Burada çok uluslu şirketler de boş durmuyor. Baskı yaparak ‘Sigaraya zam yaparsanız enflasyon ve kaçakçılık artar’ diyorlar. Ama biz Maliye Bakanlığı'nda uzman arkadaşlarla Türkiye’de 2002 ile 2019 yılları arasında sigara fiyatıyla enflasyon ilişkisini inceledik ve hiçbir şey bulamadık. Sigara fiyatları dünyada 5 litre benzin fiyatına eş değerdir. Bu mantıkla Türkiye’de bir paket sigaranın en az 300 lira olması gerekiyor.