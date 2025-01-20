Türkiye'den 101 ülkeye pul biber ihraç edildi

AA

Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden 2024'te yapılan pul biber ihracatının detaylarına ulaşıldı.

Türkiye'den 2023 yılında 12 milyon 208 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

Geçen yıl ise ihracat, önceki seneye göre yüzde 14,18 artarak 13 milyon 940 bin dolara yükseldi.

PUL BİBER İHRACATI YAPILAN ÜLKELER

Türkiye'den geçen yıl Almanya, İngiltere, ABD, Hollanda, Suudi Arabistan, Fransa, Norveç, Macaristan, Senegal, Yunanistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Malta, Rusya ve İtalya'nın da aralarında olduğu 101 ülkeye pul biber ihraç edildi.

EN FAZLA PUL BİBERİ ALMANYA ALDI

En çok pul biber ihracatı 2 milyon 362 bin dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyon 769 bin dolarla İngiltere, 1 milyon 672 bin dolarla ABD izledi.

"İHRACATIN ARTMASI SEVİNDİRİCİ"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, pul biber ihracatının 2024 yılını da artışla kapatmasının hem üreticiler hem de ihracatçılar açısından sevindirici olduğunu belirtti.