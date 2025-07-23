Türkiye'den 202 ülkeye "otomotiv yan sanayi" ihracatı yapıldı

Dünyanın dört bir yanına parça parça Türk teknolojisi gidiyor.

Türkiye, küresel otomotiv tedarik zincirinde kritik bir rol üstlenirken, yılın ilk yarısında otomotiv yan sanayi ihracatında güçlü performans gösterdi.

202 ÜLKEYE İHRACAT YAPILDI

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025 yılının ocak-haziran döneminde 202 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye otomotiv yan sanayi ürünleri ihraç edildi.

6 AYDA 7,6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Bu yılın ilk 6 ayında 19 milyar 985 milyon 534 bin dolar olan toplam otomotiv ihracatının yüzde 38,4'ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 7 milyar 233 milyon 155 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,17 artışla 7 milyar 679 milyon 202 bin dolara ulaştı.

ALMANYA İLK SIRADA

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada, otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Bu ülkeye yılın 6 ayında yapılan dış satım, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,3 artışla 1 milyar 582 milyon 703 bin dolardan 1 milyar 666 milyon 660 bin dolara ulaştı.

FRANSA VE ABD PAZARI BÜYÜDÜ

Otomotiv yan sanayi üreticilerinin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise Fransa olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 477 milyon 584 bin dolarlık ürün gönderilen Fransa'ya bu senenin aynı aylarında yapılan ihracat yüzde 13,6 artışla 542 milyon 507 bin dolara yükseldi.

Üçüncü sıradaki ABD'ye yan sanayi dış satımı aynı dönemde yüzde 7,4'lük artışla 490 milyon 785 bin dolardan, 527 milyon 98 bin dolara çıktı.

Yılın ilk yarısında yan sanayi ihracatında Romanya 509 milyon 621 bin dolarla dördüncü, İtalya 454 milyon 73 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

İSPANYA'YA İHRACAT YÜZDE 32,5 ARTTI

Geçen yılın ilk 6 ayında İspanya'ya 332 milyon 199 bin dolarlık ihracat yapan otomotiv yan sanayicileri, 2025'in ocak-haziran döneminde dış satımını yüzde 32,5 artırarak 440 milyon 216 bin dolara yükseltti.

Ocak-Haziran 2025'te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sanayi ihracatında, Birleşik Krallık yüzde 0,6 azalış ve 359 milyon 656 bin dolarla yedinci, Polonya yüzde 11 artış ve 346 milyon 930 bin dolarla sekizinci, Çekya yüzde 27,5 yükseliş ve 194 milyon 591 bin dolarla dokuzuncu, Belçika yüzde 11,7 artış ve 188 milyon 761 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

İLK 10 ÜLKEYE İHRACAT 5,2 MİLYAR DOLARI BULDU

İlk 10 ülkeye yapılan yan sanayi ihracatı 5 milyar 230 milyon 117 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geriye kalan 192 ülkeye ise 2 milyar 449 milyon 89 bin dolarlık yan sanayi ürünü ihraç edildi.

Bu arada Türkiye'den yan sanayi ihracatı yapılan 202'nci ülke olan Cayman Adaları'na 54 dolarlık ürün gönderildi.