Türkiye’den 35 ülkeye 12 milyon dolarlık çiçek satışı

Aralık ayıyla birlikte çiçek sektöründe yoğunluk artarken, seralardan toplanan kesme çiçekler paketleme tesislerinde hazırlanarak yurt içi ve yurt dışına sevk edildi. Yılbaşı talebiyle birlikte ihracatçı firmalar sevkiyatlarını büyük ölçüde tamamladı, son siparişler için çalışmalar sürdürülüyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, yılbaşı döneminin sektör için önemli bir hareketlilik yarattığını belirtti.

72 MİLYON DAL ÇİÇEK İHRAÇ EDİLDİ

Yılmaz, yılbaşı için gerçekleştirilen kesme çiçek ihracatının 12 milyon dolara ulaştığını belirterek, “Bu süreçte yaklaşık 72 milyon dal çiçek gönderdik. En büyük pazarımız Hollanda oldu. Bunun yanı sıra İngiltere, Almanya, Bulgaristan ve Romanya başta olmak üzere toplam 35 ülkeye satış yaptık.” dedi.

Geçen yıla kıyasla ihracatta yüzde 15’lik bir artış yakalandığını da vurgulayan Yılmaz, yılbaşı döneminin sektör açısından yüz güldürücü geçtiğini ifade etti.

KIRMIZI ÇİÇEKLER ÖNE ÇIKTI

Yılbaşı süslemelerinde renk tercihinin ihracata da yansıdığını belirten Yılmaz, özellikle kırmızı çiçeklere yoğun talep olduğunu söyledi. Kırmızının yanı sıra beyaz, bordo ve mor tonlarındaki çiçeklerin de alıcı bulduğunu kaydetti.

İHRACATIN YILDIZI: KARANFİL

Türkiye’nin süs bitkileri ihracatında karanfilin başı çektiğini dile getiren Yılmaz, yılbaşı döneminde de en fazla bu ürünün gönderildiğini aktardı. Yılmaz, “Karanfil, üretim ve ihracatta en güçlü ürünümüz. Bunun yanında hüsnüyusuf gibi farklı çiçek türlerinde de satışlarımız oldu.” diye konuştu.

Yılbaşı ihracatının tamamlanmasının ardından sektör, yeni sezon ve farklı özel günler için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.