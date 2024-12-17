Türkiye'den en fazla mücevher ihracatı Birleşik Arap Emirlikleri'ne

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin mücevher ihracatı ocak-kasım döneminde 6 milyar 844 milyon 145 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den mücevher sektöründe en fazla ihracat 2,3 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılırken, bu ülkeyi 657,8 milyon dolarla ABD, 513,3 milyon dolarla Hong Kong, 437,7 milyon dolarla Irak, 292,4 milyon dolarla Kırgızistan takip etti.

Değer bazında ihracat artışında Irak zirvede yer aldı.

Ocak-kasım döneminde mücevher sektörünün ülkeye dış satımı 235,2 milyon dolar arttı.

İHRACAT ARTIŞINDA IRAK LİDER

İhracat artışında Irak'ı 184 milyon dolarla Libya, 138,6 milyon dolarla Kırgızistan, 107,2 milyon dolarla İtalya, 102,6 milyon dolarla Meksika izledi.

Mücevher sektörü, Libya'ya 285,1 milyon dolar, İtalya'ya 164,9 milyon dolar, Meksika'ya 284,8 milyon dolar ihracat yaptı.

MÜCEVHER İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE