Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine teknik destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava araçlarının kötü hava şartlarında dahi piste inmesini kolaylaştıran aletli iniş sistemi (ILS) cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgileri sağlayan DVOR/DME sisteminin, 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildiğini bildirdi.

Uraloğlu, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanına sağlanan teknik destek kapsamında gerçekleştirilen sevkiyatlara ilişkin bilgi verdi.

ALTYAPI KURULUMUNUN ARDINDAN TEKNİK MONTAJ BAŞLAYACAK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce hazırlanan sevkiyat planı çerçevesinde, hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlayan sistemlerin Şam Havalimanı'na ulaştırıldığını, altyapı kurulumunun ardından teknik montajın başlayacağını belirten Uraloğlu, şunları ifade etti:

Hava araçlarının piste inişini kolaylaştıran ILS cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgilerini sağlayan DVOR/DME sistemi, 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildi. Cihazlar, pilotların olumsuz hava şartlarında dahi piste güvenli ve doğru bir açıyla yaklaşmalarına imkan tanıyor. Sistemlerin kurulumu ve ayarlarının tamamlanmasıyla birlikte havalimanındaki hava trafiği daha emniyetli hale gelecek.

"ASELSAN İNŞAAT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI"

Uraloğlu, Şam Havalimanı'na ayrıca birincil ve ikincil radar sistemi (PSR/SSR) ve yaklaşma kontrol sistemi (APP) kurulacağı bilgisini vererek şunları kaydetti: