Türkiye’den Suriye'ye gaz ve elektrik desteği

Aralık 2024’te Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye’de normalleşme süreci başlarken, Türkiye de bu dönüşüme enerji alanında güçlü bir destekle katkı sunmaya başladı.

Bu kapsamda ağır hasar gören doğalgaz altyapısının onarımı hızla tamamlandı. 21 Mayıs’ta Kilis’ten Halep’e uzanan doğalgaz hattı faaliyete geçirildi. Günlük 6 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip bu hattan ihracat, 2 Ağustos’ta başlayacak. Yılda yaklaşık 2 milyar metreküplük gazın iletilmesi hedefleniyor.

SURİYE'NİN ELEKTRİK ÜRETİMİ 2 KAT ARTACAK

Halep’teki doğalgaz santralinde kullanılacak bu kaynak, 1200 megavat elektrik üretimine dönüştürülecek. Bu sayede Suriye’nin mevcut elektrik üretimi yaklaşık iki kat artacak ve günlük 3-4 saatlik elektrik kesintileri yerini 10 saate kadar çıkan bir enerji arzına bırakacak.

AZERBAYCAN VE KATAR'DAN TÜRKİYE'YE, TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Suriye’ye gönderilecek doğalgazda Azerbaycan ve Katar’la iş birliği yapılacağını belirtti. Bu iş birliği çerçevesinde Azerbaycan gazı Türkiye’ye ulaştırılacak, ardından Kilis üzerinden Suriye’ye aktarılacak.

BİRECİK-HALEP HATTI YENİDEN DEVREDE

Elektrik desteği yalnızca doğalgazla sınırlı kalmayacak. Türkiye, daha önce kullanılan yaklaşık 500 megavat kapasiteli Birecik-Halep elektrik hattını tekrar devreye almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Bayraktar, elektrik ihracatının mevcut hatlarla birlikte 280 megavata çıkarılmasının, hattın aktif hale gelmesiyle toplamda 900 megavata ulaşmasının planlandığını açıkladı. Bu miktar, yaklaşık 1,6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak düzeyde.

TÜRKİYE'DEN SURİYE'NİN ENERJİ ALTYAPISINA STRATEJİK DESTEK

2011’de başlayan iç savaşla birlikte Suriye’nin enerji altyapısı büyük ölçüde tahrip olmuştu. Santraller, iletim hatları ve doğalgaz sistemleri ya kullanılamaz hale geldi ya da büyük zarar gördü. Bu durum, ülkede birçok bölgede günlük sadece birkaç saatlik elektrik erişimine yol açtı.

Ancak rejimin yıkılmasının ardından başlatılan geçiş süreciyle birlikte, altyapının yeniden kurulması öncelikli gündem haline geldi. Türkiye, teknik birikimi ve coğrafi konumunun avantajıyla bu sürecin en etkili aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Daha önce de Suriye’nin kuzeyine kısıtlı enerji desteği sağlayan Türkiye, bu kez kapsamlı bir enerji seferberliğine hazırlanıyor.