Türkiye'den Suudi Arabistan'a yatırım çıkarması: Şimşek ve Erkan görüşmeler yapacak Ankara'dan Körfez'e kritik bir ziyaret düzenlenecek. Ekonominin dümenindeki isimler Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Erkan, yatırımcı gruplarıyla görüşecek.

AA & Ensonhaber

Türkiye, yeni dönemde Körfez ülkeleriyle karşılıklı ilişkileri geliştirici adımlar atıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) üst düzey görüşmeler gerçekleştirmişti.

Bu ziyareti, Suudi Arabistan ve Katar ziyaretleri takip edecek.

Körfez'e yatırım çıkarması

Yılmaz ve Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyareti öncesi Katar'a çalışma ziyareti yapacak.

Katar ziyareti öncesinde Bakan Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Yatırımcı gruplarıyla görüşecekler

Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar düzenlenecek.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Körfez ülkeleriyle dış ticaret hacmi

BAE, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortağı olurken, bu ülkeye geçen yıl 5,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Bu ülkeyle ticaret hacmi ise 10 milyar dolara yaklaştı. BAE'nin ardından ise Suudi Arabistan geldi.

Suudi Arabistan ile hedef 10 milyar dolar

Türkiye, bu ülkeye 1 milyar dolarlık ihracat yaparken iki ülke arasındaki ticaret hacmi ise 5,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu alanda 2022'nin ocak-ekim döneminde 4,3 milyar dolara ulaşıldı. 2023 yılında ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması amaçlanıyor.

İlk sırada BAE var

Türkiye'nin ihracatında Körfez ülkelerinin payı incelendiğinde ise ilk sırada yüzde 58'lik payla BAE yer aldı. Bu ülkeyi, yüzde 16'lık payla Katar, yüzde 12'lik payla Suudi Arabistan, yüzde 7'lik payla Kuveyt takip etti. Umman'ın payı yüzde 5 ve Bahreyn'in payı yüzde 2 oldu.

Türkiye'nin BAE'ye ihracatında yüzde 58,6'lık payla ilk sırada tüketim malları yer alırken, bunu yüzde 30,07'lik payla ara mallar ve yüzde 8,11'lik payla yatırım malları izledi. Diğer malların oranı ise yüzde 3,22 oldu.

İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımlara bakıldığında ise 2002'den geçen yılın kasım sonuna kadar BAE'den Türkiye'ye yapılan yatırımların toplamı 4 milyar 783 milyon doları bulurken, Türkiye'den bu ülkeye yatırımlar da 1 milyar 252 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Döviz rezervleri artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervlerinin 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktığını söylemiş, "Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir." ifadesini kullanmıştı.