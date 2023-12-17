Türkiye'nin 2023'te deniz salyangozu ihracat geliri yüzde 33 arttı Türkiye kendi tüketmediği salyangozu ihraç ediyor. Salyangoz ihracatında deneyimleri artan ve pazar payı gelişen Türkiye'den talep de gittikçe genişliyor.

AA

Türkiye'den ocak-kasım döneminde yapılan deniz salyangozu ihracatından sağlanan gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 20 milyon 555 bin 659 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den yılın 11 ayında 1.873 ton deniz salyangozu ihraç edildiği bilgisini verdi.

Gürdoğan, deniz salyangozunun ülkede tüketimi olmamasına rağmen ihracatıyla ön planda olduğunu vurguladı.

Salyangaz ihracatında miktarda yüzde 2, gelirde yüzde 33 artış gerçekleşti

Gürdoğan, yaşanan ihracat artışını rakamlarla şöyle ifade eetti.

Geçen yılın aynı döneminde 18,36 ton karşılığında 15 milyon 478 bin 635 dolar kazanılmıştı. Türkiye'nin 11 aylık deniz salyangozu ihracatı buna göre miktarda yüzde 2, gelirde yüzde 33 artmış oldu.

"10 ülkeye deniz salyangozu satıldı"

Gürdoğan, Türkiye'den bu dönem 10 ülkeye deniz salyangozu satıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

Güney Kore Cumhuriyeti 10 milyon 507 bin 780 dolarla en fazla deniz salyangozu ihraç edilen ülke oldu. Bu ülkeyi 3 milyon 339 bin 944 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 2 milyon 710 bin 11 dolarla İspanya takip etti. Bu dönem geçen yıldan farklı Ukrayna, Romanya, Azerbaycan ve KKTC'ye de deniz salyangozu satıldı.

Karadeniz'den yapılan ihracat

Deniz salyangozu ihracatının 12 milyon 205 bin 298 dolarlık kısmının Karadeniz'den gerçekleştirildiğine dikkati çeken Gürdoğan, bölgeden Güney Kore Cumhuriyeti başta olmak üzere 5 ülkeye ihracat yapıldığını aktardı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)