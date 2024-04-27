Dünyanın en yaşlı modelinin yaşını duyan inanamıyor! 20’lik modellere taş çıkartıyor… Dünyanın en yaşlı süper modeli olan Carmen Dell’Orefice görenleri güzelliği ile büyülemeye devam ediyor. Yaşını duyan küçük dilini yutuyor. İşte, 20’lik modellere taş çıkartan dünyanın en yaşlı süper modeli…

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Zarif tarzı ve zamansız güzelliğiyle dikkatleri üzerine çıkan süper model Carmen Dell’Orefice yaşıyla da görenleri şaşkına çevirmeye devam ediyor.

Dünyanın en yaşlı süper modeli olarak bilinen Dell’Orefice, 15 yaşındayken başladığı modelliğe aktif olarak devam ediyor.

Güzelliği ile büyüleyen ünlü model, Cecil Beaton, Richard Avedon ve Irving gibi dünyanın en ünlü fotoğrafçılarından bazılarıyla çalışma fırsatı buldu.

Yaş ayrımcılığı ile mücadele etmek için çalışan ünlü model, stil ikonlarına da ilham olmaya devam ediyor. Yaşına rağmen genç görünümüne dair bazı sırları da açıklayan Dell’Orefice bakın kaç yaşındaymış…

20’lik modellere taş çıkartır…

Şimdilerde 92 yaşında olan Carmen Dell’Orefice yaşına rağmen genç ve diri görüntüsüyle genç mankenlere adeta taş çıkartıyor.

En yaşlı model olma unvanını elinde tutan Dell’Orefice güzelliği ile alakalı geçmişte, kemik yapısını sağlam tutmak için silikon enjeksiyonu yaptırdığını itiraf etmişti. Ancak bunun dışında farklı ipuçlarına yer vermemişti.