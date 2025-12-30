Türkiye’nin 2025’te favori lezzetleri: Döner, lahmacun ve simit

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Döner mi, lahmacun mu, hamburger mi; yoksa hızlı bir market alışverişi mi? Yemeksepeti, 2025 yılı sipariş verilerini analiz ederek Türkiye’de kullanıcıların günlere, aylara ve lezzet tercihlerine göre nasıl bir “sipariş ritmi” oluşturduğunu ortaya koydu.

Buna ek olarak Yemeksepeti, kullanıcılarının kendi hesapları üzerinden 2025 yılına ait sipariş alışkanlıklarını kişiselleştirilmiş ve eğlenceli bir formatta keşfedebildiği “2025 Keyif Özeti” içeriğini de hayata geçirdi.

Türkiye’nin En Sevilen* ve En Teknolojik** online yemek sipariş markası Yemeksepeti, 2025 yılı boyunca milyonlarca siparişten elde edilen verileri analiz ederek değişen tüketim alışkanlıklarına, hız ve pratiklik beklentilerine, gün ve dönem bazlı sipariş yoğunluklarına dair dikkat çekici içgörüler sunuyor. Analiz, restoran siparişlerinin yanı sıra market siparişlerindeki öne çıkan ürünleri de kapsıyor.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ LEZZETLERDE DÖNER BAŞI ÇEKİYOR

Yemeksepeti verilerine göre 2025’te en çok tercih edilen mutfaklar listesinde döner ilk sıradaki yerini korurken burger ve pizza gibi global seçenekler ile kebap/Türk mutfağı kategorileri de öne çıktı. Veriler, Türk mutfağının güçlü konumunu korurken global tatların da günlük sipariş alışkanlıklarında önemli bir paya sahip olduğunu gösteriyor.

Büyükşehir verileri, İstanbul ve İzmir’de lahmacun gibi klasiklerin yanı sıra ayran ve mercimek çorbası gibi tamamlayıcı ürünlerin de sepetlerde güçlü bir eşlikçi olduğunu ortaya koyuyor. İzmir’de ayran farklı boyutlarıyla birden fazla kez listede yer alırken İstanbul’da mercimek çorbası en sık sipariş edilen ürünler arasında dikkat çekiyor.

YILIN İLK SİPARİŞİ ADANA’DAN GELDİ

2025 yılının ilk Yemeksepeti siparişi, 1 Ocak’ta Adana’dan verildi. Bu veri, yeni yılın ilk dakikalarında dahi teslimat hizmetlerine yoğun ilgi olduğunu gösteriyor. Yılın ilk siparişinde gelenek bozulmadı: Adana’dan verilen sipariş, şehrin simgesi Adana kebap oldu.

MARKET SİPARİŞLERİNDE PRATİK ÜRÜNLER ÖNE ÇIKTI

Market kategorisinde simit, maden suyu ve çikolata ön plana çıkarken içme suyu, fırın ürünleri ve gazlı içecekler de en sık sepete eklenen ürün grupları arasında yer aldı. Kategori bazında bakıldığında atıştırmalık ürünler, market siparişlerinin en yoğun olduğu alan olarak öne çıkıyor.

SIRA DIŞI TERCİHLER DE İLGİ GÖRDÜ

Kullanıcılar 2025’te yalnızca klasiklere değil, sıra dışı ürünlere de ilgi gösterdi. Yemek kategorisinde “armutlu pizza” ve “güneşte kurutulmuş tatlı biber salçası” gibi gurme lezzetler dikkat çekerken; market siparişlerinde “silikon Dubai çikolatası kalıbı” ve “mor şampuan” gibi kişisel bakım ve gıda dışı ürünler sepetlerin sürpriz yıldızları oldu.

HAFTANIN FAVORİSİ CUMARTESİ, YILIN ÖNE ÇIKAN AYI MAYIS

Verilere göre 2025’te siparişlerin en yoğun olduğu gün cumartesi, en yoğun ay ise mayıs oldu. Bu tablo, hafta sonlarının ve bahar aylarının sipariş alışkanlıklarında belirleyici rol oynadığını gösteriyor.

HEM MÜDAVİM HEM KAŞİF

2025 verileri, Yemeksepeti kullanıcılarının favori lezzetlerinden vazgeçmezken yeni tatlara da açık olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye genelinde kullanıcılar yıl boyunca ortalama yaklaşık 7 farklı restoran deneyimledi. Lezzet keşfinde sınırları zorlayan bir kullanıcı ise yıl içinde 27 farklı restoranı deneyimleyerek öne çıktı. Bu tablo, kullanıcıların hem müdavimi oldukları markalara sadık kaldığını hem de yeni mutfak kültürlerini keşfetmeye istekli olduklarını gösteriyor.