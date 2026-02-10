Türkiye'nin 3 köyünde yalnızca birer kişi yaşıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de nüfusun yüzde 93'ü il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken belde ve köylerde yaşayan nüfusun oranı yüzde 7 olarak hesaplandı, üç köyde ise sadece kayıtlı birer kişinin yaşadığı belirlendi.

KÖYDE TEK BAŞINA

Geçen yıl sonu itibarıyla en az kişinin ikamet ettiği köyler; 1'er kişi ile Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Kayalıbağ, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çattepe ve Iğdır'ın Tarlabaşı köyü oldu.

EN AZ KİŞİNİN YAŞADIĞI KÖYLER

Kütahya'nın Kalfalar köyünde 3 kişi yaşıyor.

Bingöl'ün Akımlı köyünde 2 kişi yaşıyor.

Bingöl'ün Maltepe köyünde 3 kişi yaşıyor.

Iğdır'ın Tarlabaşı köyünde 1 kişi yaşıyor,

Bitlis'in Kayalıbağ köyünde 1 kişi yaşıyor,

Siirt'in Çattepe köyünde 1 kişi yaşıyor.

Şırnak'ın Kemerli köyünde 4 kişi yaşıyor.

Şırnak'ın Cevizdüzü köyünde 5 kişi yaşıyor.

TEK BAŞINA YAŞAYANLAR ŞİKAYETÇİ DEĞİL

Köyde tek başına yaşanların öykülerine bakıldığında, hatıralardan ayrılmamak ilk sırada yer alıyor. Vefat eden eşlerini terk etmek istemeyen ve alışkanlıklarından kopamayan bu insanlar köylerinde gönüllü olarak kaldıklarını anlatıyor.



