Türkiye'nin AB'de tescilli lezzet sayısı hedefi: 60

- Türkiye, AB tarafından tescilli coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için çalışmalar yapıyor.
- Mevcut durumda 40 olan bu sayının, yıl sonunda 45'e, gelecek yıl ise 60'a çıkarılması hedefleniyor.
- Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep baklavası, son dönemde tescil edilen ürünler arasında yer alıyor.
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, Avrupa Birliği (AB) tescilli coğrafi ürün sayısının artırılması hedefleniyor.
Türkiye bu hedef doğrultusunda gelecek yıl, çalışmalar yürütülmesini planlıyor.
AB'de gelecek yıl tescilli coğrafi işaret sayısının da yükseltilmesi, hedefler arasında bulunuyor.
SON TESCİL EDİLENLER
Son olarak Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep baklavasının AB'de tescillenmesi ile 40'a yükselen tescilli coğrafi işaret sayısının bu yıl sonunda 45'e, gelecek yıl 60'a yükseltilmesi planlanıyor.
ŞU ANA KADAR AB TESCİLİ ALAN ÜRÜNLER
Türkiye'nin halen AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar:
Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu.