Türk kahvesi, AB'de tescil edilen ilk geleneksel ürünümüz oldu

Avrupa Birliği'nden (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan duyuruyla Türk kahvesinin, TOBB tarafından yapılan başvuru sonucu AB'de "geleneksel ürün adı" olarak ilan edildiği belirtildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) yapılan açıklamada, 3 aylık sürecin tamamlanmasının ardından Türk kahvesinin, Türkiye'nin AB'de tescil edilen ilk geleneksel ürün adı olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

Kültürümüzün en köklü sembollerinden biri olan Türk kahvesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alıyor. 500 yılı aşkın geçmişiyle sadece bir içecek değil, misafirperverliğimizin, sohbetin ve dostluğun simgesi. TOBB olarak yerel ve geleneksel değerlerimizi korumak, dünya çapında tanıtmak ve tescil ettirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Türk kahvesinin eşsiz kokusu ve lezzeti Avrupa'da da tescilleniyor.

KAYTAZ BÖREĞİ VE GAZİANTEP LAHMACUNU DA "COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ" ALDI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay kaytaz böreğinin, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 39'uncu, Gaziantep lahmacununun da 40'ıncı ürün olduğunu bildirdi.

COĞRAFİ İŞARET ALMAK İÇİN ÇABALAR DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin, dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün çeşitliliğine sahip olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 42 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

AB'DEN COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALAN ÜRÜNLER

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şunlar: