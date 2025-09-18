Türkiye'nin CDS puanı düşmeye devam ediyor

Türkiye'nin 6 aylık Credit Default Swap'ı (CDS), dün geldiği 47,99 puandan gerileyerek bugün 41,99'a geriledi.

Enflasyonla mücadele kapsamında ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar ile sağlanan siyasi istikrar ortamı, ekonomik verilerde de kendini gösteriyor.

Bu kapsamda ülke ekonomisinin büyüme performansı 20 çeyrektir kesintisiz devam ederken enflasyon da Mayıs 2024'ten bu yana yıllık bazda düşüş kaydediyor.

Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirmesi ve toplam rezervlerin yaklaşık 180 milyar dolara çıkması ise yurt içi piyasalarda risk iştahını artırdı.

"EKONOMİYE ARTAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Ekonomistler, gelinen noktayı Türkiye'nin ekonomisine artan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

RİSK PRİMİ NEDİR?

“Risk primi” aslında ülkenin ya da şirketlerin borçlanırken yatırımcılara ödediği ek güvence maliyeti demektir.

Bir ülke borç para almak istediğinde yatırımcılar, o ülkenin geri ödeme riskini değerlendirir.

Eğer ekonomide belirsizlik, yüksek enflasyon, siyasi risk veya dış finansman sorunu varsa yatırımcılar “ekstra faiz” ister. Bu ekstra faize risk primi denir.

Risk primi düştüğünde yatırımcılar o ülkeye daha çok güvenir, borçlanma maliyetleri azalır, yabancı sermaye daha kolay gelir.

Risk primi yükseldiğinde borçlanma faizi yükselir, yatırımlar yavaşlar.