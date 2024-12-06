Türkiye'nin CDS'i 250 baz puanın altına geriledi

AA

Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar meyvelerini vermeyi sürdürüyor.

Buna göre, yıl içinde uluslararası kuruluşlar üst üste Türkiye'nin notuna ilişkin iyileştirmeler yaptı.

Politikalar çerçevesinde makroekonomik veriler de olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.

Özellikle ödemeler dengesindeki iyileşme, döviz rezervlerinin rekor seviyelere çıkması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere ekonomi kurumlarının attığı normalleşme adımları piyasalarda olumlu karşılanıyor.

TÜRK LİRASI VARLIKLARA YABANCI İLGİSİ DEVAM EDİYOR

Söz konusu gelişmeler yabancı ilgisinin Türk lirası (TL) varlıklara olan talebini beslemeyi sürdürürken, Türkiye'nin borçlanma maliyetleri de geriliyor.

TÜRKİYE'NİN 5 YILLIK CDS'İ 249,8'E İNDİ

Buna göre, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) haftanın son işlem gününde 249,8'e indi.

Söz konusu seviye, Şubat 2020'den bu yana en düşüğüne işaret etiği için "yatırımcılar için uygun ortam" sinyalini veriyor.