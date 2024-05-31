Türkiye'nin doğalgaz ithalatı martta yüzde 5,3 azaldı EPDK verilerine göre, Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre azalarak yaklaşık 4 milyar 317 milyon 70 bin metreküp oldu.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) mart ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalarak yaklaşık 4 milyar 317 milyon 70 bin metreküp oldu.

Doğalgaz ithalatının 3 milyar 75 milyon 26 bin metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 242 milyon 43 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğalgaz ithalatı, geçen yılın mart ayındaki 4 milyar 557 milyon 77 bin metreküp seviyesine kıyasla yüzde 5,3 azalarak yaklaşık 4 milyar 317 milyon 70 bin metreküpe geriledi.

En fazla ithalat Rusya'dan

Martta en fazla doğalgaz ithalatı, 1 milyar 806 milyon 83 bin metreküple Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 20 milyon 93 bin metreküple Azerbaycan, 247 milyon 50 bin metreküple İran takip etti.

LNG ithalatı

Bu dönemde Cezayir'den 518 milyon 76 bin metreküp LNG ithal edildi.

Doğalgaz tüketimi martta yıllık bazda yüzde 5,4 arttı

Ülkede toplam doğalgaz tüketimi martta yıllık bazda yüzde 5,4 artarak 5 milyar 960 milyon 50 bin metreküpe yaklaştı.

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi yüzde 13,7 artışla 1 milyar 170 milyon 12 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 6,5 azalarak 996 milyon 44 bin metreküpe düştü.

Konutlarda doğalgaz tüketimi yüzde 7,4 arttı

Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise martta yüzde 7,4 artarak 2 milyar 945 milyon 89 bin metreküp oldu.

Doğalgaz stok miktarı azaldı

Türkiye'nin doğalgaz stok miktarı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 düşüşle yaklaşık 4 milyar 141 milyon 25 bin metreküp oldu.

Doğalgaz stokunun yaklaşık 3 milyar 768 milyon 62 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 372 milyon 63 bin metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)