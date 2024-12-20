Türkiye'nin elektriğinin yüzde 22'si hidroelektrik santrallerinden

AA

HESİAD Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, hidroelektrik santrallerinin (HES) enerji arz güvenliğinde önemli bir role sahip olduğunu vurgulayarak, bilgi verdi.

Güven, verdiği bilgiler arasında, 2024'te 16 Aralık'a kadar Türkiye'de toplam elektrik üretiminin yüzde 22'si HES'lerden sağlandığını bildirildi.

2024 sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam yaklaşık 115 bin megavat kurulu gücünün 32 bin 203 megavatının HES'lere ait.

"HES'LER İKİ KAT ARTTI"

2011'den itibaren gerçekleşen "sessiz devrim" olarak nitelendirilen yenilenebilir enerji atağının hidroelektrik kurulu gücünü de iki kat artırdığını belirten Güven, şu bilgiyi verdi: