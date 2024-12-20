Türkiye'nin elektriğinin yüzde 22'si hidroelektrik santrallerinden

HESİAD Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, hidroelektrik santrallerinin (HES) enerji arz güvenliğinde önemli bir role sahip olduğunu vurgulayarak, bilgi verdi.
Güven, verdiği bilgiler arasında, 2024'te 16 Aralık'a kadar Türkiye'de toplam elektrik üretiminin yüzde 22'si HES'lerden sağlandığını bildirildi.
2024 sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam yaklaşık 115 bin megavat kurulu gücünün 32 bin 203 megavatının HES'lere ait.
"HES'LER İKİ KAT ARTTI"
2011'den itibaren gerçekleşen "sessiz devrim" olarak nitelendirilen yenilenebilir enerji atağının hidroelektrik kurulu gücünü de iki kat artırdığını belirten Güven, şu bilgiyi verdi:
Son 20 yılda özel sektör ve kamu iş birliğiyle ortalama 10 bin megavatlık hidroelektrik kapasitesi devreye alındı. Dolayısıyla, hidroelektrik sektörüne yapılacak ek yatırımlar ve hayata geçirilecek yeni projeler, özel sektörün güçlü altyapısı sayesinde hızlı bir şekilde uygulamaya konulabilir. Bu durum, önümüzdeki 10 yılda hidroelektrik sektörünü, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine şu anda sağladığı yüzde 25'lik katkıyı daha da artırmaya yönlendirecektir.
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