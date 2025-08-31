Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 120 bin megavatı aştı

Elektrik kurulu gücünde artış devam ederken yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı da yükselmeyi sürdürdü.

120 bin 163 megavata çıkan toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 61,1'e karşılık gelen 73 bin 477 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu.

YENİLEBİLİR ENERJİNİN YÜKSELİŞİ

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidroliğin payı 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9, güneşin payı 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5, rüzgarın payı ise 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4 olarak kayıtlara geçti.

Biyokütlenin payı 2 bin 337 megavat ile yüzde 1,9, jeotermalin payı ise bin 734 megavat ile yüzde 1,4 oldu.

GÜNEŞ VE RÜZGAR

Rüzgar ve güneş kurulu gücü toplamı 37 bin 118 megavatı bulurken bu iki kaynağın kurulu güç içindeki toplam payı ise yüzde 30,9 olarak kayıtlara geçti.

YÜZDE 70,7'Sİ YERLİ

Temmuz sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı yüzde 70,7 oldu.

Kurulu gücün 84 bin 959 megavatı yerli kaynaklardan oluştu.