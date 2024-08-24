Türkiye'nin elektrik üretim ve tüketimi temmuzda rekor kırdı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin aylık elektrik üretim ve tüketimi temmuzda rekor seviyelere ulaştığını aktardı.

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen ay Türkiye'nin aylık elektrik üretim ve tüketiminde rekor seviyelere ulaşıldığını belirtti.

Bakan Bayraktar, gelişmelerle ilgili olarak, "Elektrik üretimi 34,6 milyar kilovatsaat (kWh), tüketimi de 34,5 milyar kWh ile tüm zamanların en yüksek aylık değerine ulaştı. Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık." açıklamasında bulundu.

"HAVA SICAKLIKLARI TÜKETİMİ ARTIRDI"

Bakanlıktan yapılanaçıklamaya göre, Türkiye'yi etkileyen sıcak hava dalgası, temmuz elektrik üretim ve tüketim verilerine doğrudan yansıdı.

Bayraktar, temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 112 bin 999 megavatsaat (MWh) olduğuna işaret ederek, "Aynı dönemde güneş kurulu gücünün toplam kurulu güç içindeki payı, yüzde 15,6'ya ulaşarak oransal anlamda rekor kırdı." bilgisini paylaştı.

"TEMMUZDA YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ ZİRVE YAPTI"

Bayraktar, temmuzda yerli kaynaklara dayalı elektrik üretiminin 19,9 milyar kWh ile zirve yaptığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Elektrik üretimi 34,6 milyar kWh, tüketimi de 34,5 milyar kWh ile tüm zamanların en yüksek aylık değerine ulaştı. Temmuzda hem elektrik tüketiminde hem de elektrik üretiminde rekor seviyelere ulaştık. Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık.

53 YILIN EN SICAK TEMMUZ AYI

Geçen ayın son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğinin altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

Buna bağlı olarak özellikle iklimlendirme sistemlerinin yoğun olarak kullanımı, elektrik tüketimini ve doğal olarak üretimini rekor seviyelere taşıdı. Unutmayalım ki enerji verimliliği uygulamaları ile üretimi, sunulan hizmeti ve sosyal refahı olumsuz yönde etkilemeden enerji tüketimini azaltmamız mümkün.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)