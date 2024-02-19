Türkiye'nin en büyük sorunu 'hayat pahalılığı' oldu TÜİK'in verilerine göre Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gündemini belirleyen en büyük sorunlar arasında, son yıllarda hızla yükselen hayat pahalılığı ön plana çıkıyor.

Özel Haber

Yapılan son araştırmalara göre; 2020 yılında işsizlik yüzde 18,5 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 17,3'lük oranla hayat pahalılığı ikinci sırayı aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 17,2 ile eğitim bulundu.

Ancak, 2023 yılına gelindiğinde bu tablo değişti.

Yeni verilere göre, hayat pahalılığı yüzde 33,8 ile Türkiye'nin en büyük sorunu haline geldi. Bu rakam, üç yıl içinde yaşanan çarpıcı bir artışı gösterdi. İkinci sırada ise yüzde 16,5 ile eğitim yer alırken, yoksulluk yüzde 13,4 ile üçüncü sıraya geriledi.

Hayat pahalılığı yaşamı zorlaştırıyor

Gıda, ulaşım, konut gibi temel ihtiyaçlardaki artışla birlikte hayat pahalılığındaki bu ani yükseliş, yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor.

Hayat pahalılığının nedenleri

Uzmanlar, bu durumun temel nedenlerinden birinin emtia ve enerji fiyatlarındaki artışlar olduğunu belirtiyor. Ayrıca, koronavirüs sonrası küresel ekonomide yaşanan belirsizliklerin de Türkiye'nin ekonomik dengelerini olumsuz etkilediği görülüyor.

Ekonomi yönetimi önlem alıyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra göreve gelen ekonomi yönetimi, hayat pahalılığı ile mücadele için etkili politikalar belirleyerek gündeme alıyor.

Gelir adaleti, enflasyon kontrolü, temel ihtiyaçların karşılanabilirliği gibi konular öncelikli olarak ele alınıyor.

Fahiş fiyat artışını önlemek için denetimler artırılıyor, yeni kurallar açıklanıyor ve caydırıcı cezalar uygulanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikaları, enflasyonun kontrol altında tutulması açısından önem taşıyor.

Tedbir alanları

Türkiye'de hayat pahalılığını önlemek veya etkilerini azaltmak için aldığı tedbir başlıklarından bazıları:

-Enflasyonun Kontrolü

-Fiyat Kontrolleri

-Vergi Politikaları

-Üretimi Artırmak

-Sosyal Yardımlar

-Enerji Politikaları

-Rekabet Politikaları

-Eğitim ve Teknoloji