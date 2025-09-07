DataExpert Exceptional Leadership Solutions iş birliğiyle BMI Business School İstanbul tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen En Etkin 50 CHRO Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

"En Etkin 50 CHRO" listesi, şirketlerinde insan kaynakları (İK) fonksiyonunu en üst düzeyde temsil eden "İK Liderleri"ni hedefliyor.

Bu yıl açıklanan sonuçlara göre, listeye giren isimlerin yüzde 62’sini kadın yöneticiler oluşturdu.

Toplamda 31 kadın lider, “en etkin” ünvanıyla öne çıktı.

TÜRKİYE'DE İŞ DÜNYASINA YÖN VEREN 50 İSİM

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, performanslarıyla öne çıkan "Türkiye'nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Lideri" belirleniyor.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKAN YARDIMCISI LİSTEDE

Savunma sanayisi alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, Türkiye'nin "en etkin 50 insan kaynakları lideri (CHRO)" arasında yer aldı.



Karataş, Türk savunma sanayiinin hızla büyüyen insan kaynağı ihtiyacına yönelik geliştirdiği vizyoner yaklaşımlar, genç yeteneklerin sektöre kazandırılması için yürüttüğü projeler ve kurum içi dönüşüm süreçlerine liderlik etmesiyle öne çıktı. Karataş'ın katkıları, savunma sanayisinde sürdürülebilir bir insan kaynakları ekosisteminin oluşmasına önemli ivme kazandırdı.

ASELSAN İK Direktörü Muhammed Ali Işık ile TEI TUSAŞ Motor Sanayii İK ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yeliz Çetinkaya, savunma sanayii alanında "Türkiye'nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Lideri" listesinde yer alan diğer isimler oldu.