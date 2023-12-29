Türkiye'nin enerji ithalatı faturası kasımda yüzde 32 azaldı Bugün TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalarak 5 milyar 273 milyon 272 bin dolar oldu.

AA

Türkiye'nin enerji ithalatını azaltmak için uyguladığı politikaların sonucu, dış ticaret rakamlarına yansıyor.

Kasım ayındaki dış ticaret verileri aylık ve yıllık bazda gerileme gösterdi.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 azaldı.

Kasımda enerji ithalatı için 5 milyar 273 milyon 272 bin dolar ayrıldı.

Türkiye'nin toplam ithalatı kasımda yüzde 5,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı'nca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, kasımda Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,7 azalarak 28 milyar 916 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 273 milyon 272 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 32 geriledi

Geçen yıl kasımda bu rakam 7 milyar 777 milyon 433 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 32 azaldı.

Ham petrol ithalatı arttı

Öte yandan ham petrol ithalatı kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artarak 2 milyon 965 bin 665 tona çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)