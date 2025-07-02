Türkiye'nin fındık ihracatı başarısı: 10 ayda 2,3 milyar dolarlık gelir

Türkiye'nin fındık ihracatından 10 ayda sağladığı gelir açıklandı.

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-30 Haziran 2025 dönemine ilişkin bilgi veridi.

Buna göre, Türkiye, fındık ihracat sezonunun bu 10 aylık döneminde yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir elde etti.

277 BİN 138 TON FINDIK SATILDI

Eylül 2024-30 Haziran 2025 döneminde 2 milyar 274 milyon 680 bin 172 dolar karşılığında 277 bin 138 ton fındık ihraç edildiği belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 258 bin 445 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 972 milyon 455 bin 447 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.