Türkiye'nin hizmet sektörü ihracatı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin hizmet ihracatı, 2024 yılında 117,2 milyar dolar, ithalatı 55,8 milyar dolar oldu.

Söz konusu istatistiklerinin önemli başlığı olan seyahat hizmetleri, ödemeler dengesi istatistikleri veri setiyle uyumlaştırmak amacıyla haber bültenine ve hizmet türü tablolarına dahil edildi.

Coğrafi kırılımlı tablolar ise "seyahat hariç" olarak oluşturuldu.

HİZMET DIŞ TİCARETİ

Buna göre, hizmet ihracatı 2023'te 105,5 milyar dolar iken, 2024'te yüzde 11 artışla 117,2 milyar dolar oldu.

Hizmet ithalatı ise 2023'te 49,9 milyar dolar iken, 2024'te yüzde 12 artışla 55,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

SEYAHATİN TOPLAM İHRACAT İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 48

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre, seyahatin toplam ihracat içindeki payı 2023'te yüzde 47,4 iken, 2024'te yüzde 48'e yükseldi. İkinci sırada yer alan taşımacılık hizmetlerinin 2023'te yüzde 36,3 olan payı, 2024'te yüzde 35'e geriledi.

Hizmet ihracatında 2024'te üçüncü sırada, yüzde 5,9 pay ile "diğer iş hizmetleri" sektörü yer aldı.

TAŞIMACILIK HİZMETİ DIŞ TİCARETİ

Seyahat hizmetinden sonraki en büyük paya sahip taşımacılık hizmetlerinde, 2023'te yapılan ihracat 38 milyar 314 milyon dolar olurken, 2024'te yüzde 7 artışla 40 milyar 990 milyon dolara çıktı.

Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 37,8 artarak, 5 milyar 335 milyon dolara yükseldi.

Taşımacılığın toplam hizmet ithalatı içindeki payı, 2023'te yüzde 36,8 iken, 2024'te yüzde 38,3 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin payı ise 2023'te yüzde 16 iken, 2024'te yüzde 16,4 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet ithalatındaki payı 2024'te yüzde 13,2 olan seyahat hizmetleri sektörü, üçüncü sırada yer aldı.

EN FAZLA HİZMET İHRACATI AB ÜLKELERİNE

Seyahat hizmetleri dışındaki hizmetlerde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2024'te yapılan hizmet ihracatı 21 milyar 791 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 8 milyar 417 milyon dolar oldu.

İthalatta 2024'te AB ülkelerinden yapılan ithalatın 20 milyar 507 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 5 milyar 65 milyon dolar olduğu görüldü.

ABD'DE SEYAHAT HARİÇ HİZMET İHRACATINDA BAŞ ÇEKTİ

AB ülkeleri geçen yıl, Türkiye'nin seyahat hariç hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. Söz konusu ülkeler, yüzde 35,8 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu olurken, toplam hizmet ithalatının ise yüzde 42,3'ü AB ülkelerinden yapıldı.

HİZMET İHRACATINDAKİ ÜLKELER

Seyahat hizmeti dışındaki diğer hizmetlerin toplam ihracatının 2024'te yüzde 30,2'si Almanya, ABD ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 12,3'lük payla ve 7 milyar 484 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken, ikinci sırada yüzde 11,8'lik payla ABD, üçüncü sırada ise yüzde 6,1'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.

HİZMET İTHALATINDAKİ ÜLKELER

İthalatta ise 2024'te yüzde 9,1'lik payla ve 4 milyar 396 milyon dolarla ilk sırada İrlanda bulunurken, ikinci sıra 3 milyar 787 milyon dolar ve yüzde 7,8'lik payla ABD'nin, üçüncü sıra ise yüzde 7,8'lik pay ve 3 milyar 758 milyon dolarla Almanya'nın oldu.