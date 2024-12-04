Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı ülke İtalya

AA

Türkiye'nin en fazla ihracat Avrupa'ya yapılıyor.

Avrupa'da yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen Almanya Türkiye'in en çok ihracat yaptığı şehirler arasında yer alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre İSE Türkiye'nin geçen ay değer bazında ihracatını en fazla artırdığı ülke İtalya oldu.

Türkiye'nin, kasımda değer bazında ihracatını en fazla artırdığı ülke 137,4 milyon dolarla İtalya olurken, bu ülkeye ihracat 1,1 milyar doları aştı.

İTALYA'DAN SANAYİ ÜRÜNLERİNE TALEP

Kıtanın önde gelen ekonomilerinden İtalya'ya da dış satım artarken, ülkeden özellikle sanayi ürünlerine talep geliyor.

İHRACATIN ARTTIĞI DİĞER ÜLKELER

İhracat artışında bu ülkeyi, 102,3 milyon dolarla ABD, 90,8 milyon dolarla Ukrayna, 71,4 milyon dolarla Slovakya, 70,2 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

Kasımda İtalya'ya 1 milyar 179 milyon dolarlık, ABD'ye 1 milyar 167 milyon dolarlık, Ukrayna'ya 341,7 milyon dolarlık, Slovakya'ya 132,5 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a 1 milyar 33 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

İTALYA, EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER ARASINDA 2. SIRADA

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler, Almanya, İtalya, ABD, Birleşik Krallık ve Irak oldu.

Kasım ayında Almanya'ya 1 milyar 528 milyon dolarlık, Irak'a 913,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ İTALYA'DA LİDER

Otomotiv sektörü, kasımda 359,8 milyon dolarla İtalya'ya en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Bu sektörü, 151 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 81,3 milyon dolarla çelik, yaklaşık 70 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 66,3 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller sektörleri izledi.

Otomotiv endüstrisinin kasım ayında İtalya'ya dış satımı 71,3 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu sektörü 45,7 milyon dolarla çelik, 30 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 14,7 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 14,5 milyon dolarla makine ve aksamları sektörleri izledi.

Makine ve aksamları sektörü İtalya'ya bu dönemde 57,2 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

İTALYA'YA EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN YAPILDI

Kasım ayında İtalya'ya en fazla ihracatı 387,3 milyon dolarla İstanbullu şirketler gerçekleştirdi.

İstanbul'u 160,9 milyon dolarla Bursa, 130 milyon dolarla Kocaeli, 71,6 milyon dolarla Sakarya, 62,2 milyon dolarla İzmir izledi.