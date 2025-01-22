Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu' teklif aşamasına geldi

AA

İklim değişikliği, dünyaya yön veriyor.

İklim değişikliği nedeni ile artan hava sıcaklıkları kuraklıklara neden oluyor.

Dünyanın yaşanabilir olması için ülkeler, iklim değişikliği ile mücadeleyi ilk sıraya aldı.

Türkiye de bu gelişmelere kayıtsız kalmadı.

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon ve sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefi var.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi'ni hazırlıyor.

HAZIRLANAN TEKLİF MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK

Çalışmaların tamamlanmasının ardından TBMM Başkanlığı'na sunulacak teklif, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Kabul edilmesinin ardından Türkiye'nin ilk İklim Kanunu yürürlüğe girecek ve iklim değişikliğiyle mücadele yasal altyapıya kavuşturulacak.

KAMU KURUMLARININ SORUMLULUKLARI BELİRLENECEK

Kanun teklifinde, iklim değişikliğiyle mücadelede tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin iş birliği içerisindeki sorumlulukları ve yükümlüleri yer alacak.

Bu sorumluluk ve yükümlülüklerde coğrafi alan ya da sektör ayrımı olmayacak.

BAKANLIKLARA GÖREV

Teklife göre, bakanlıklara, Ulusal Katkı Beyanı ve strateji belgelerindeki eylemler çerçevesinde sorumluluklar verilecek.

YEREL EYLEM PLANLARI HAZIRLANACAK

Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu olacak şekilde yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı artırılacak.