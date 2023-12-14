Türkiye'nin kredi risk primindeki düşüş sürüyor Türkiye'nin CDS'i, 319 baz puana gerileyerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

AA

5 yıllık kredi risk primi (CDS), yabancı yatırımcı için çok önemli.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki düşüş, olumlu bir gelişme olarak kabul görüyor.

Bu arada, Deutsche Bank'ın raporunda da en önemli yükseliş sinyallerinden birinin TL'de carry trade işlemlerinin geri dönmesi olduğu aktarıldı.

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar, Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikleri azaltarak TL varlıklara ilgiyi artırdı.

Türk Lirası varlıklara yabancı yatırım ilgisini de yansıtan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki düşüş devam ediyor.

CDS'teki gerileme; devam eden jeopolitik risklere karşın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dezenflasyonun tesis edilmesine yönelik kararlı adımları ve TL'ye uluslararası fon akışıyla sürüyor.

Öngörülebilirlik arttı

Öngörülebilirliğin artmasının bir sonucu olarak Türkiye'nin CDS'i, mayıs ayındaki 700 baz puan seviyelerinden gerileyerek Mart 2021'den bu yana ilk defa 319 baz puana indi.

Deutsche Bank'tan TL'de "carry trade" fırsatları raporu

Bu arada, Bank of America'nın dün açıklanan raporunda, "Sürdürülebilir yüzde 30 ile öz sermaye karlılığı açısından Türk özel bankalarının iyi bir değer sunduğuna inanıyoruz." denildi.

Deutsche Bank'ın hazırladığı "CEEMEA Strateji Notları" raporunda da TL'de carry trade'nin yükselme eğilimde olduğu belirtilerek, şöyle konuştu:

Daha Ortodoks politikalara geçişte yetkililerin kararlılığı, dezenflasyon ve dolarizasyon hedeflerini karşılamak için nominal döviz kurunu yakın vadede sabit tutmaları için güçlü bir teşvik olduğuna olan inancımız nedeniyle eylül ayı sonlarında lirada iyimserlik tarafına geçtik.

"Dolar/TL kuru 6 aydır istikrarlı"

En önemli yükseliş sinyallerinden birinin TL'de carry trade işlemlerinin geri dönmesi olduğu aktarılan raporda, iyileşen cari işlemler dengesi ile birlikte dolar/TL kurunun yüksek enflasyona rağmen 6 aydır istikrarlı seyrettiği kaydedildi.

"Üç önemli gelişme"

TL'de carry trade girişlerinin boyutunu tam olarak ölçmenin zor olduğu vurgulanan raporda, şu değerlendirme yapıldı:

Ancak 3 kanıt öne çıkıyor. Birincisi, TCMB'nin net rezervlerinde son haftalarda kayda değer bir iyileşme oldu. İkinci olarak, yerel bankaların TCMB swap'larından arındırılmış bilanço dışı döviz pozisyonu önemli bir sıçrama gösterdi. Üçüncü olarak, yerel bankaların döviz takası işlem hacimleri belirgin bir şekilde arttı.

"Yetkililer Döviz ve KKM'nin azaltılması arasındaki öncelikleri dikkatli bir şekilde dengeledi"

TL'de carry trade için bazı risklerin olduğuna da işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:

Ancak yakın vadede yetkililer, enflasyonla mücadele, döviz ve KKM'nin azaltılması arasındaki öncelikleri dikkatli bir şekilde dengeledikleri için takdiri hak etmektedir. Bir diğer olumlu katalizör ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yakın zamanda işaret ettiği üzere, yerel bankaların offshore swap riskine yönelik kısıtlamalarının gevşetilmesi olacak. Aralık ayı toplantısında faizlerin daha da artması carry trade için bir başka olumlu gelişme olacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)