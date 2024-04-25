Türkiye'nin mobilya ihracatı 4 katına çıktı Mobilya ihracatının 2018 yılında 2 milyar 65 milyon, 2019'da 3 milyar, 2020'de 5,5 milyar, 2021'de 6,9 milyar, 2022'de 7,4 milyar ve 2023'te de 8 milyar dolara yakın olduğunu belirtti.

AA

Mobilya ihracatçıları yeni pazarlara yöneldi ve ABD'deki etkinliklerini artırma çabasına girdi.

Türkiye'de mobilya ihracatı yapılan çalışmaların ışığında son 6 yılda periyodik olarak artış gösterdi.

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, 2018 yılında 2 milyar 65 milyon, 2019'da 3 milyar, 2020'de 5,5 milyar, 2021'de 6,9 milyar, 2022'de 7,4 milyar, 2023'te de 8 milyar dolara yakın ihracatlarını olduğunu belirtti.

Türkiye'nin mobilya ihracatı, 6 yılda 4 katına çıktı.

Taklacı, 147 meslek odası ile 100 bin civarında esnafın Federasyon'a üye olduğunu, ihracatla ülke ekonomisine katkı verdiklerini söyledi.

"Anadolu mobilyacısı katma değerli ürünler yapıyor"

Mobilya sektöründe ham maddenin yüzde 93'ünün ülkenin kaynaklarından karşılandığına dikkati çeken Taklacı, şunları kaydetti:

Yüzde 7 ithalatı olan bir sektör. Bu sektöre gereken desteğin verilmesi lazım. İhracat yaptığımızda döviz girdisi olduğu gibi ülkemizde kalacak bir sektör. Özellikle bizim üyelerimiz, mikro işletmeler, orta ölçekli işletmeler bunlara daha çok destek verilip bunların büyütülmeye ihtiyacı var. Bunlar büyütüldüğünde Türkiye'nin ihracat rakamlarının daha yükseldiğini göreceksiniz. Anadolu mobilyacısı katma değerli ürünler yapıyor.

Çin lider, Türkiye 9. sırada

Kayseri, Ankara, Bursa ve Adana'da mobilya sektörünün geliştiğini belirten Taklacı, Çin'in mobilya ihracatında dünyada lider konumda olduğunu, Türkiye'nin ise 9. sırada yer aldığını sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)