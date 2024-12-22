Türkiye'nin nar üretiminin gözdesi Antalya'dan 48 ülkeye ihracat

AA

Antalya sadece turizmin değil nar üretiminin ve ihracatının da başkenti konumunda.

Türkiye'nin nar üretiminin yüzde 21'i, yaş meyve ve sebze üretiminin üssü konumundaki Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Antalya genelinde yaklaşık 64 bin dekar alanda yetiştirilen nar, bahçelerden toplanıp paketlenerek soğuk hava depolarına yerleştiriliyor.

Buradan talebe göre nar, hem iç pazara hem de yurt dışına gönderiliyor.

294 BİN DEKARIN 64 BİN DEKARI ANTALYA'DA

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Türkiye genelinde yaklaşık 294 bin dekar alanda nar üretimi gerçekleştirildiğini ve bunun 64 bin dekarlık kısmının Antalya'da yer aldığını dile getiren Erkal, "Ülke genelinde üretilen narın yüzde 21'i Antalya'dan. Geçen yıl 64 bin dekar alanda 135 bin ton nar üretildi. Bu yıl rekolte biraz daha yüksek, 150 bin tona yakın üretimimiz var." dedi.

RUSYA VE AVRUPA ÜLKELERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE 49 ÜLKEYE NAR

Erkal, narın ihracat potansiyeli yüksek ürünler arasında yer aldığını belirtti. Rusya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 49 ülkeye nar ihraç edildiğini anlatan Erkal, "Antalya'da yaş meyve ve sebzenin yaklaşık yüzde 10'u ihraç edilirken, narda bu oran çok daha yüksek. Yaklaşık yüzde 25'ini ihraç ediyoruz. Geçen yıl 35 bin ton nar ihraç ettik, bu yıl 38 bin ton civarında bir rakam bekleniyor." diye konuştu.