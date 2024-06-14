Türkiye'nin nisan ayı uluslararası yatırım pozisyonu açıklandı Nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu belli oldu. Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 2,9 azalırken, yükümlülükleri ise yüzde 6,6 arttı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıkladı.

2024 Nisan sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 2,9 oranında azalışla 323,1 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 6,6 oranında artışla 648,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Net UYP: -325,3 milyar ABD doları

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda -275,7 milyar ABD doları iken 2024 Nisan sonunda -325,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre yüzde 11,8 oranında azalışla 124,3 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,7 oranında artışla 129,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 13,8 oranında artışla 53,1 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendi

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 18,6 oranında artışla 180,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları

Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre yüzde 13 oranında artışla 108,5 milyar ABD doları oldu.

Yabancıların hisse senedi stoku

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre yüzde 31,8 oranında artışla 38,9 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 40 oranında artışla 3,7 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1 artışla 42,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,3 oranında azalarak 359,5 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında azalarak 42,5 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 22,0 oranında artarak 20,8 milyar ABD doları oldu.

Bankaların toplam kredi stoku

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,8 oranında azalarak 62,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,4 oranında azalarak 99,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.