Türkiye'nin sağlık turizminden 2028'de beklentisi 20 milyar dolar

AA

Türkiye, 2023'te sağlık turizminden 3 milyar 100 milyon dolar getiri elde etti.

2024 yılında Türkiye'ye 61 milyon turistten 1 milyon 650 bini sağlık turizmi için geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 2028'de Türkiye'nin sağlık turizmindeki beklentisini 20 milyar dolar olarak açıklamıştı.

SAĞLIK TURİZMİ MASAYA YATIRILDI

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde "Edirne Sağlık Turizmi Bilgilendirme ve Geliştirme Toplantısı" düzenlendi.

Sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sağlık turizmi alanında devlet teşvikleri, yetki belgesi alma süreçleri ve sektörün karşılaştığı zorluklar ele alındı.

"POTANSİYELİMİZİ ORTAYA KOYMALIYIZ"

Edirne Valisi Yunus Sezer, açılışta yaptığı konuşmada, kentte sağlık turizmini geliştirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

"BALKAN ÜLKELERİNE YAKINIZ"

Kentin, pek çok Balkan ülkesine kısa mesafede olduğunu anımsatan Sezer, şunları kaydetti:

Ortalama 3-4 saatlik mesafede hitap edebileceğimiz 53,7 milyonluk bir nüfus var. Sağlık sektörü Balkanlar'da çok kötü. Temel sağlık hizmetleri bile bazı yerlerde çok aksıyor. Sağlık personelinde de müthiş kayıpları var, hemen hemen hepsi Avrupa'ya gidiyor. Doktor dışında yardımcı sağlık personelinde de sıkıntı yaşanıyor. Bu manada çok ciddi bir açlık var. Bizim burada bir açığı kapatma gibi bir misyonumuz olması lazım. Yunanistan'ı baz aldığımızda 'tam teşekküllü bir hastane Selanik'te ve Atina'da var' diye biliyorum. Bizim buradaki potansiyelimizi ortaya koymamız gerektiği inancındayım.

"SAĞLIK TURİZMİNDE SAYIYI ARTIRMAK GEREK"

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım da Sağlık turizmi çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek "Sağlık turizmini geliştirmek için multidisipliner bir anlayışla hareket ediyoruz. 2024 yılında 5 bine yakın uluslararası hastaya hizmet verdik. Edirne'miz için çok az rakamlar. Bu sayıyı artırmamız lazım." diye konuştu.