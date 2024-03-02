Türkiye'nin Şubat 2024 ihracatı açıklandı: 21,1 milyar dolar Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM ile ortaklaşa Adıyaman'da düzenlenen programda 2024 yılı Şubat ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, şubat ayında ihracat, yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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ensonhaber.com

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat, ithalat, dış ticaret açığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranları gibi önemli göstergeleri, bu kez depremden yara alan bir başka kent olan Adıyaman'dan paylaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı Adıyaman’da deprem sonrası gerçekleştirilen faaliyetlere dair bilgi de aktardı. 2024 yılının sonuna kadar 200 bin kalıcı konutun teslim edileceğini belirten Bakan Bolat, Adıyaman’a 237 milyon lira, depremden etkilenen 11 ilde ise toplamda 6,7 milyar lira kredi kullandırıldığını belirtti.

Şubat ayında aylık ihracat yüzde 13, 6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar ve yıllık ihracat ise yüzde 1,6 artarak 258 milyar 745 milyon dolar oldu.

"Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracatı"

Bakan Bolat, şubat ayında ihracatta yüzde 13,6 artış ve 21 milyar 86 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını şu sözlerle belirtti:

İhracatımız şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık.

Şöyle bir eleştiri gelebilir. 'Bu sene şubat ayı 29 gün çekti bir gün fazlanız vardı. Ondan mı böyle oldu?' diye söylenebilir. Onu da ifade edeyim; şubat ayının ilk 28 günü itibarıyla baktığımızda da ihracatımız yüzde 7,8 artış göstererek 20 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yani 2022 yılı şubat ayı rekor yılıydı 19,6 milyar dolar ile. Onun da üzerinde bir artışla hamdolsun şubatı da 28 günde bile rekor kırarak kapattık. Ama 4 yılda bir olan 29'u değiştirecek halimiz yok. Takvimi biz değiştiremeyiz.

"İthalatımız yüzde 8,5'lik bir azalışla 28 milyar 87 milyon dolara geriledi"

Bu 29 günlük şubat ayında ithalatımız da aynı şekilde oldu bir gün fazla ithalat yaptık. Ama hamdolsun 29 günlük ithalatımız da yüzde 8,5'lik bir azalışla 28 milyar 87 milyon dolara geriledi. Bu da güzel bir başarıdır.

"Dış ticaret açığımız ocak ayında yüzde 48 azaldı"

İkisinin dengesinde ise dış ticaret açığımız ocak ayında yüzde 48 azalmıştı, 6,2 milyar dolara gerilemişti. Şubat ayında yüzde 42,3 azaldı ve 7 milyar dolara geriledi. Bu da sevindirici bir rakam. İhracatın ithalatı karşılama oranı da tam 14,6 puan artışla yüzde 75,1'e yükseldi.

"Ekonomimizin sağlamlığını ve dış ticaret dengemizin güçlenmeye devam ettiğini bir kez daha kanıtladık"

Bakan Bolat, açıklanan şubat ayı dış ticaret rakamlarını şöyle değerlendirdi:

Bu veriler ışığında, ekonomimizin sağlamlığını ve dış ticaret dengemizin güçlenmeye devam ettiğini bir kez daha kanıtladık. İhracatımızın artması ve ithalatımızın daha kontrollü seyretmesi, cari açığımızın azalmasına ve ekonomik istikrarımızın pekişmesine büyük katkı sağlıyor.



Hükümet olarak, ihracatımızı daha da artıracak ve dış ticaret dengemizi güçlendirecek politikalara odaklanmaya devam edeceğiz.

Şubat ayı ihracatının özellikleri

Geçen ay 64 ili ihracatını artırdı.

En çok ihracat yapan 5 il, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara olarak sıralandı.

Şubatta 1.388 firma ilk kez ihracat yaparak, ihracata 94 milyon dolara yakın katkı sundu.

Şubat ayında en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği (AB) ve Almanya oldu.

İki ayda TL ile yapılan dış ticarette yüzde 38’lik artış yaşandı.

Ocak ihracatı

Türkiye'nin ihracat ocak ayında yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolara yükselmiş ve son 12 aylık ihracat 256,5 milyar dolara ulaşmıştı.

2024 ihracat hedefi

Bakan Bolat, konuşmasında bu yıl hedefin, 265 milyar dolar mal ihracatı ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı rekorunu kırmak olduğunu aktardı.