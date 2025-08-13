Türkiye'nin Suriye'ye ihracat hedefi 2 milyar doları aşmak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye ve Suriye arasında imzalanan yeni nesil kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının ihracata olumlu yansıyacağının bilgisini verdi.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Celal Kadooğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin çalışmaları kapsamında, Birlik olarak Şam Ticaret Odası ve Halep Ticaret Odası ile ayrı ayrı mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti.

KARŞILIKLI GÜVEN VAR

TİM Suriye Masası olarak, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı heyetiyle de bir araya geldiklerini ve Türkiye-Suriye ticari ilişkileri, bölgesel yatırım konuları ve kurumlar arası iş birliğine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Kadooğlu, şunları kaydetti:

İki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirme konusunda büyük bir istek ve karşılıklı güven mevcut. Suriye ile daha önce imzalanan ancak 2011'den sonra fiilen işlemeyen serbest ticaret anlaşmasının yerine çok daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması yapılması yönünde Bakanlığımızın önemli girişimleri var. Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yüzde 49,3 artışla 1,2 milyar doları aştı ve yılın ilk 7 ayında Güneydoğu'nun payı 500 milyon dolara yaklaştı. Mevcut sipariş ortamına göre yıl sonuna kadar Türkiye'nin Suriye'ye ihracatının 2 milyar doları aşmasını, bölgemizin ise 1 milyar dolara yaklaşmasını bekliyoruz.

YILIN İLK 7 AYINDA YÜZDE 41 YÜKSELİŞ

Kadooğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Suriye'ye ihracatında yılın ilk 7 aylık döneminde yüzde 41 yükseliş olduğunu ifade etti.

Hububat sektörünün toplam ihracatta ilk sıradaki yerini koruduğunu belirten Kadooğlu, "İki ülke arasında özellikle kimyevi maddeler ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller ile elektrik-elektronik gibi farklı sektörlerde ciddi bir hareketlilik gözlemliyoruz. 27 Ağustos-5 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 62. Şam Uluslararası Fuarı kapsamında milli stantla bir katılım organizasyonumuz olacak. Bu etkinliğin karşılıklı yatırım fırsatlarının hayata geçirilmesine yönelik önemli fırsat sunacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.