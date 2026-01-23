Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yüzde 69,6 arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık 2024'te sona ermesiyle birlikte Suriye'ye ticarette yaşanan hareketlilik, ihracat rakamlarına yansıdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, 2025 yılında Suriye'ye 2 milyar 568 milyon 362 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2,5 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Türk ihracatçılar, 2024 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 514 milyon 101 bin dolarlık dış satışı geçen yıl yüzde 69,6 artırarak 2 milyar 568 milyon 362 bin dolar gelir elde etti.

EN ÇOK İHRACAT HUBUBAT

En çok ihracat, yüzde 35,4'lük artışla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe gerçekleşti. Bu satımdan 700 milyon 76 bin dolar gelir sağlandı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı, yüzde 78,6'lık artışla 299 milyon 84 bin, elektrik ve elektronik ürün ihracatı ise yüzde 61'lik artışla 224 milyon 311 bin dolar oldu.

EN FAZLA İHRACAT GAZİANTEP'TEN

İller bazında Suriye'ye en fazla ihracat 652 milyon 986 bin dolar ile Gaziantep'ten yapılırken kentin bu ülkeye 2025 yılındaki ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 35,7 arttı.

İstanbul'dan Suriye'ye 381 milyon 999 bin, Ankara'dan ise 281 milyon 750 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.