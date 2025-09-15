Türkiye'nin tohumculuk sektöründe dünyada ilk 5'te yer alma hedefi

Türkiye tohumculuk alanında önemli gelişmelere imza atıyor.

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, ülkenin dünya tohumculuk pazarında gelecek 10 yılda ilk 5'te yer almayı hedeflediklerini belirtti.

Güler'e göre, tohumculuk pazarının büyüme göstereceği bölgelerde AB kadar Asya da önemli bir potansiyel taşıyor.

2018'DEN BU YANA DIŞ TİCARET FAZLASI VERİLİYOR

Uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve ihracatın artması konusunda yoğun gayret gösterdiklerini ve bunun meyvelerini topladıklarını dile getiren Güler, 2018'den beri dış ticaret fazlası verdiklerini söyledi.

Tohumda yüzde 117, fidanda yüzde 550, süs bitkilerinde yüzde 169, toplamda ise yüzde 134 dış ticaret fazlası veren bir ülke konumuna gelindiğinin altını çizen Güler, sektörün 490 milyon dolara yakın ihracat, 364 milyon dolar da ithalat yaptığını anlattı.

"AB KADAR ASYA DA ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL TAŞIYOR"

Dünya tohumculuk pazarının büyüklüğünün 70 milyar dolara yakın olduğunu ancak 2030'a doğru bu büyüklüğün 100 milyar doları aşacağına yönelik tahminlerin bulunduğunu kaydeden Güler, "Türkiye, dünya tohumculuk pazarında şimdilik 11'inci sırada bulunuyor. Hedefimiz gelecekteki 10 yıl içinde ilk 5'te yer almak." diye konuştu.

"ASYA, BÜYÜK POTANSİYEL TAŞIYOR"

Güler, ihracatın büyük bölümünün Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ülkeleri gibi komşu veya yakın coğrafya ülkelerine yapıldığına işaret ederek, "Tohumculuk pazarının büyüme göstereceği bölgelerde AB kadar Asya da önemli bir potansiyel taşıyor. Dolayısıyla mevcut pazarları korumak ve büyütmek kadar Asya gibi büyümeye devam eden ülkelerde de ticari faaliyetler göstermek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektörün bu olumlu tabloyu sürdürmesi için aşması gereken zorluklara da dikkati çeken Güler, bunların arasında ürün çeşitliliğini artırmanın, yeni pazarlara açılmanın, uluslararası alanda marka değeri oluşturmanın, tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermenin, AR-GE yatırımlarıyla tohum kalitesini yükseltmenin ve kayıt dışı üretimi engellemenin yer aldığını söyledi.

"SEKTÖRÜMÜZÜN BAŞARISI, ALGININ GÖLGESİNDE KALIYOR"

Kamuoyunda sektörün dışa bağımlı ya da ithalata mecbur olduğu gibi algının bulunduğunu dile getiren Güler, bu algının Türk tarımına zarar verdiğini vurguladı.

Tohumculuğa dair bu yanlış algının özellikle tüketiciyi yanılttığını ve ayrıca Türk tohumuna olan güveni sarstığını belirten Güler, "Biz, ihtiyacımız olan özel tohumları ithal ederken, çok daha fazlasını ihraç ediyoruz. Her geçen yıl katma değeri yüksek tohum ihracatımız artıyor. Sektörümüzün başarısı, ne yazık ki oluşturulan algının gölgesinde kalıyor. Bu algıların, yerli ve milli tohumculuk için verilen emeği boşa çıkarmaması için çalışıyoruz." dedi.