Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyümesi yarın belli olacak

Türkiye ekonomisi üst üste 17 çeyrektir büyüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın Temmuz-Ekim dönemini içeren üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını paylaşacak.
2023 BÜYÜME RAKAMLARI
Türkiye geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,9, üçüncü çeyreğinde yüzde 6,1 ve son çeyreğinde yüzde 4 büyümüştü.
Türkiye’nin ekonomisi 2023 tamamında ise yüzde 4,5 büyüme kaydetmişti.
2024 BÜYÜME RAKAMLARI
GSYH 2024 yılı birinci çeyreğinde büyüme yüzde 5,7 oldu.
Türkiye ekonomisi 2024'ün ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,5 büyüdü.
BÜYÜMENİN YÜZDE 2,64 OLMASI BEKLENİYOR
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın bu yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor.
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