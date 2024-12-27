Türkiye'ye doğrudan yatırım akımı yüzde 12 arttı

AA

Türkiye, uygulanan ekonomi politikalarıyla uluslararası yatırımların çekim merkezi oldu.

Türkiye'ye yapılan dijitalleşme, inovasyon, teknoloji, lojistik, üretim ve mobilite başlıklarındaki yatırımlar dikkati çekiyor.

Türkiye "bağlantı noktası" özelliğiyle küresel yatırım gücünü artırmayı hedefliyor.

Bu amaçla da dünyanın pek çok ülkesindeki yatırımcılarla görüşmeler devam ediyor.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ NOTLARI ARTTI

Türkiye, son dönemde Fitch Ratings, Moody's ve S&P kredi derecelendirme kuruluşlarından not artırımı alan tek ülke oldu.

REZERV YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 92 milyar 388 milyon dolara yükselirken, 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş de dikkati çekti. İyileşen risk primiyle birlikte dış finansmana erişim kolaylaşırken, maliyetlerin de düşmesi sağlandı.

YATIRIMCI VERİLEN MESAJI OLUMLU BULDU

Ekonomi yönetimi ve TCMB'den gelen kararlılık mesajları da uluslararası doğrudan yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

CAZİBE MERKEZİ

Jeopolitik konumu ve yeni ulaşım koridorlarıyla "hub" olan Türkiye, küresel yatırımlarda cazibe merkezi olmak konumunu güçlendiriyor. Türkiye'nin konumu, uluslararası yatırımcılar için de fırsat sunuyor.

TÜRKİYE'YE DOĞRUDAN YATIRIM AKIMI YÜZDE 12 ARTTI

Türkiye'de 2002'de yaklaşık 5 bin 600 uluslararası şirketi faaliyet gösterirken, bu sayı 82 bini aştı. OECD'nin 2023 yılı verilerine göre, küresel uluslararası doğrudan yatırım akımları azalırken Türkiye'ye yönelik akımlar yüzde 12 artış gösterdi.

45 ÜLKE ARASINDA 4'ÜNCÜ

European Attractiness Survey 2024 Raporu'na göre, Türkiye 2023'te çektiği 375 sıfırdan uluslararası doğrudan yatırım projesiyle 45 ülke arasında Fransa, İngiltere ve Almanya'nın ardından 4'üncü sırada yer aldı.

"21 YILDA 272 MİLYAR DOLARI AŞAN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2003'ten bu yana Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlarda ciddi artışlar yaşandığını, son 21 yılda yaklaşık 272 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırım çekildiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DEKİ ULUSLARARASI ŞİRKETLER 82 BİNİ AŞTI"

Türkiye'deki uluslararası şirketlerin 82 bini aştığına işaret eden Dağlıoğlu, ekonomi programıyla elde edilen başarı sayesinde Türkiye'nin rakiplerinden ayrıştığını belirtti.

"OTOMOTİV VE TEKNOLOJİ ALANINDA ÇİN'DEN FAZLA YATIRIM"

Dağlıoğlu, Türkiye'nin başta otomotiv sektörü olmak üzere diğer teknoloji alanlarında da Çin'den daha fazla yatırım çekebileceğini vurguladı.